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    Шоу-биз

    Селена Гомес расплакалась на шоу Джимми Фэллона

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    Селена Гомес - Селена Гомес расплакалась на шоу Джимми Фэллона
    Селена Гомес
    Legion Media

    26-летняя певица продемонстрировала неподдельные эмоции.

    Селена Гомес побывала на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show Starring. Для эфира звезда выбрала женственный образ в стиле диско — она надела короткое платье, усыпанное зелеными и фиолетовыми пайетками и лодочки. Бывшая возлюбленная Джастина Бибера сделала вечерний макияж с акцентом на глаза и пышную укладку.

    Интервью ведущий провел необычным образом. В студию внесли главный трофей Национальной хоккейной лиги — Кубок Стэнли, в который было налито коровье молоко. К напитку принесли куриные крылышки и несколько вариантов острых соусов.

    Джимми и Селена шутили и ели крылышки. Гомес призналась, что любит острое и часто ест подобную еду. Попробовав один из соусов, знаменитость расплакалась. «Что происходит?» — спросила она ведущего, который тоже страдал от слишком острой закуски.

    Джерело: graziamagazine.ru

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