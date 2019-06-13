Селена Гомес расплакалась на шоу Джимми Фэллона



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Селена Гомес Legion Media

26-летняя певица продемонстрировала неподдельные эмоции.

Селена Гомес побывала на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show Starring. Для эфира звезда выбрала женственный образ в стиле диско — она надела короткое платье, усыпанное зелеными и фиолетовыми пайетками и лодочки. Бывшая возлюбленная Джастина Бибера сделала вечерний макияж с акцентом на глаза и пышную укладку.

Интервью ведущий провел необычным образом. В студию внесли главный трофей Национальной хоккейной лиги — Кубок Стэнли, в который было налито коровье молоко. К напитку принесли куриные крылышки и несколько вариантов острых соусов.

Джимми и Селена шутили и ели крылышки. Гомес призналась, что любит острое и часто ест подобную еду. Попробовав один из соусов, знаменитость расплакалась. «Что происходит?» — спросила она ведущего, который тоже страдал от слишком острой закуски.

Джерело: graziamagazine.ru