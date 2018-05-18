Илон Маск доказал, что начал кондитерский бизнес
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Миллиардер, кажется, всерьез присматривается к необычному для себя занятию
Известный американский бизнесмен Илон Маск, прославившийся после своих проектов Tesla и Space X, опубликован на своей странице в Instagram изображение с коробкой конфет. На ней значится название лакомства Boring Candy и карикатура на самого миллиардера, пишет «Главком».
Многие усмотрели в этом подтверждение слуха о том, что Маск занялся кондитерским бизнесом. Хотя глава Tesla иногда шутил таким образом, в сети приводят сходство с Boring Company Hat, которая оказалась правдой.
Как сообщалось ранее, слух о том, что бизнесмен откроет кондитерскую фабрику, возник 6 мая. Маск сообщил о таких намерениях на своей странице в социальной сети.
I’m starting a candy company & it’s going to be amazing— Elon Musk (@elonmusk) 5 травня 2018 р.