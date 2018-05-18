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    Илон Маск доказал, что начал кондитерский бизнес

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    Илон Маск
    Илон Маск

    Миллиардер, кажется, всерьез присматривается к необычному для себя занятию

    Известный американский бизнесмен Илон Маск, прославившийся после своих проектов Tesla и Space X, опубликован на своей странице в Instagram изображение с коробкой конфет. На ней значится название лакомства Boring Candy и карикатура на самого миллиардера, пишет «Главком».

    Многие усмотрели в этом подтверждение слуха о том, что Маск занялся кондитерским бизнесом. Хотя глава Tesla иногда шутил таким образом, в сети приводят сходство с Boring Company Hat, которая оказалась правдой.

    Как сообщалось ранее, слух о том, что бизнесмен откроет кондитерскую фабрику, возник 6 мая. Маск сообщил о таких намерениях на своей странице в социальной сети.

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