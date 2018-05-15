Коммунист Петр Симоненко живет в усадьбе рядом с Ириной Билык. Опубликовано видео

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Петр Симоненко

На супругу политика и его сыновей записано множество недвижимости по всей Украине

В начале месяца СБУ провела 24 обыска у лидеров украинских коммунистов, которых заподозрили в попытках дестабилизировать ситуацию в Украине. Среди них был и лидер запрещенной в Украине партии Петр Симоненко. Последний сбежал в Москву, где его прозвали «агентом СБУ».

Журналисты провели расследование, как живет политик. «Официально Петр Симоненко – практически нищий. На его супругу Оксану и двоих сыновей записано много недвижимости по всей Украине, а также в Киеве. Есть у семьи и бизнес, в частности, офисы на левом берегу столицы», - рассказывается в прессе.

Кроме того, на тещу коммуниста Людмилу Ващенко зарегистрирован огромный дом под Киевом, в селе Березовка. Там Симоненко, как будто бы и проживает. Журналисты отмечают, что у этого дома расположено собственное озеро в форме сердца.