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Мешканка Курщини побачила на відео, як російський дрон руйнує її будинок

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мешканка Курщини побачила на відео, як російський дрон руйнує її будинок
Зою Стригуненко залишила без будинку російська армія
фото: скріншот із відео

«Ми – бомжі!», – розповідає росіянка онучці

На Курщині українські військові продовжують рятувати місцевих жителів, котрих кинула російська влада. Однією з тих, кому допомогла тимчасова військова комендатура, стала Зоя Петрівна Стригуненко із села Лебедівка. Жінку евакуювали до Сум, та її будинок дронами зруйнували свої ж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Тро. Медіа».

«Ми – бомжі!», – розповідає росіянка онучці.

Онука ж розповідає бабусі, по телевізору кажуть, що Суджу та довколишні села вже звільнили. Також дівчині вдалося знайти в інтернеті ролик, як дрон потрапляє у будинок Зої Петрівни. Що характерно, ролик змонтований під музику «руській дух, русскіє ідут».

Коли відео показали старенькій, вона розплакалася.

До слова, підрозділи Десантно-штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу в напрямку Суджі, що на Курщині. 

Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Відомо, що українські десантники заблокували вихід з тунелю та знищили близько 80% групи.

До слова, у Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в Курській області під контролем командування, інформація щодо масованого прориву росіянами кордону України на Сумщині не відповідає дійсності, а в Суджі російські спецпризначенці, які раніше перемістилися по газопроводу, несуть «дуже великі» втрати. 

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Теги: військові будинок влада відео комендатура Курщина

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