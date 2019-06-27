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    Жизнь

    Ивана Трамп рассталась с молодым мужем

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    <div class="irc_asc"><span class="irc_su" dir="ltr">Ивана Трамп</span></div> - Ивана Трамп рассталась с молодым мужем
    Ивана Трамп
    Deita.ru

    Сердце бывшей супруги Дональда Трампа снова свободно

    70-летняя Ивана Трамп, бывшая супруга президента США Дональда Трампа и мать его троих старших детей, сообщила изданию Page Six, что рассталась с возлюбленным.

    С итальянским актером Россано Рубиконди, который младше ее на 23 года, она была вместе более 15 лет. В 2008 году пара поженилась в Мар-а-Лаго, потратив 3 миллиона долларов на свадебную церемонию, а через год - влюбленные расстались. Через несколько лет они решили возобновить отношения, но, как стало известно сегодня, теперь им вновь подошел конец.

    «Я снова свободная женщина. У меня есть возможность делать, что я хочу и с кем я хочу. Я могу вести тот образ жизни, который сама желаю». Наши жизни просто пошли своим чередом. Россано много времени проводит в Италии, а я в Нью-Йорке, Майами и Сен-Тропе. Он должен работать и не может быть там. Отношения на расстоянии не работают. Но наше расставание было мирным,- поделилась подробностями Ивана.

    Незадолго до расставания СМИ сообщали о планах Иваны открыть пиццерию в Нью-Йорке и назвать ее Rossano to Go. Очевидно, проект не будет реализован. Россано Рубиконди был четвертым мужем Иваны после австрийского агента по недвижимости Альфреда Уинклмайра, Дональда Трампа и бизнесмена Риккардо Маццукелли.

    «Я не хочу больше замуж. С меня довольно. У меня трое детей и много внуков. Я хочу быть свободной. Я даже не хочу ни с кем встречаться, мне достаточно того, что у меня много мужчин, с которыми я могу обедать и ужинать. У меня впереди невероятное лето»,- сообщила Ивана о планах отправиться на оставшиеся месяцы лета в Сен-Тропе.

    Джерело: Hello!

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