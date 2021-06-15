Известный украинский дизайнер назвал главные модные ошибки лета 2021 (фото)

Топ ошибок, которые мы часто допускаем летом

Можно бесконечно долго смотреть страницы фэшн-блогеров, но все равно упустить из виду важную модную деталь или допустить модную ошибку.

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram рассказал о главных модных ошибках лета, которые стоит избегать.

Одеваемся неуместно

Если зимой все примерно понимают, какая одежда на работе будет уместной, то летом ситуация меняется кардинально. Кто-то отдает предпочтение пляжным вариантам (короткие рваные шорты и футболки сюда же), а кто-то пускает в ход топы с открытыми плечами и широкие юбки. Не забывайте о дресс-коде даже когда вы чувствуете себя плавленым сырком!

Носим просвечивающую одежду на ярком солнце

Летом никуда без тонких натуральных тканей, коварство которых не стоит недооценивать. Так, вещи, которые нам при одном свете могут показаться полупрозрачными, на солнце могут обнажить все, что под ними. Всегда проверяйте, как выглядит ваша юбка или платье, встав в ней перед окном с солнечной стороны.

Носим слишком узкое

Узкая одежда летом - чудовищное недоразумение. В ней же попросту очень жарко! Оставляя тело без дистанции с одеждой, вы лишаете его нормального теплообмена, только способствуя перегреву. Бандажные платья, юбки "в обтяг" и все другие плотно прилегающие вещи отправьте на заслуженный отдых. В моде - свободные силуэты и оверсайз!

Носим джинсы из плотного денима

Часто бывает так, что одну и ту же пару мы носим и зимой, и летом. В ваших любимых темно-синих джинсах из плотного денима летом можно просто свариться. Плюс смотрятся в образе они "тяжело"! Подберите на замену плотным джинсам брюки из льна или просторные кюлоты.

Подбираем неправильные аксессуары

Здесь я имею в виду сумки с ручкой в форме цепи, а также уже полюбившиеся вам массивные кольца и ожерелья - они сильно нагреваются на солнце и носить их становится попросту мучительно. Приберегите до осени! Предлагаю заменить на натуральные металлы, нитку жемчуга или хендмейд-украшения.

Ошибаемся с обувью и недооцениваем важность педикюра

К подбору обуви летом нужно относиться тщательно, иначе все лето будете обклеивать ноги пластырями. Вам не должно быть в ней жарко, однако офисный дресс-код не приветствует ваши любимые вьетнамки.

Идеальным вариантом обуви для рабочих будней летом станут лоферы или туфли на kitten heel. Помните, что педикюр летом необходимо делать чаще: агрессивная внешняя среда и ухоженная кожа ног практически несовместимы.

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