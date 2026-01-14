Головна Світ Політика
«Не знаю, як він живий». Міністр охорони здоров'я США розповів про харчування Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше WSJ писав, що Трамп полюбляє солону і жирну їжу, а також фастфуд
фото: Getty Images

За словами міністра, під час подорожей Трамп «цілими днями наповнює себе отрутою»

Міністр охорони здоров’я США Роберт Ф. Кеннеді-молодший розповів, що президент Дональд Трамп їсть фастфуд під час подорожей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

За словами міністра, Трамп у своїй резиденції в Мар-а-Лаго і в Білому домі харчується здоровою їжею, але не під час поїздок. Тоді він «намагається не захворіти», харчуючись довірливою їжею: фастфуду McDonald’s та їжі інших «великих корпорацій».

Люди, які подорожують із президентом, за словами міністра, дивуються, що той «цілий день наповнює себе отрутою». Водночас, він високо оцінив загальний стан здоров’я Трампа і зазначив, що зазвичай той харчується добре. «У нього здоров’я божества. Я не знаю, як він взагалі живий, але він живий», – сказав Кеннеді-молодший.

Посадовець також додав, що Трамп – «найенергійніша людина», з якою «хто-небудь із нас коли-небудь зустрічався».

Раніше видання Wall Street Journal писало, що Трамп полюбляє солону і жирну їжу, а також фастфуд, зокрема гамбургери з McDonald’s, і повністю ігнорує розроблені для нього дієти. До того ж він мало спить, лягаючи надто пізно, майже не займається спортом, за винятком гольфу, і щодня вживає аспірин у дозуванні, що вчетверо перевищує норму.

Нагадаємо, колишній шеф-кухар Білого дому Андре Раш повідомив про кулінарні обраного президента США Дональда Трампа, розкривши, що той любить нездорову їжу.

Теги: Дональд Трамп їжа

