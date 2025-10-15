Оригінальна корейська кава підкорила TikTok: рецепти приготування

Давній корейський продукт харчування став мегапопулярним інгредієнтом для кави по всьому світу

Бананове лате стало хітом серед молоді по всьому світу

Новий смак кави став хітом у соцмережі TikTok. Бананова кава б'є рекорди за популярністю у світі, приготувати цей напій вдома дуже просто. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Бананове молоко додає напою не тільки солодкість і м'якість, але й особливу фруктову нотку, що підкреслює тонкі аромати світлого та середнього обсмаження, а також кремову, майже заварну текстуру з відтінком ванілі. Це складний, багатошаровий смак, скуштувавши який, ви здивуєтеся, чому не спробували його раніше, йдеться у статті.

Головний інгредієнт: бананове молоко

Секрет смаку криється не в ароматизованому сиропі, а в банановому молоці. Це звичайне молоко корів, яке служить основою для бананового концентрату. Цей напій існує з 1970-х років, коли уряд Південної Кореї заохочував громадян споживати більше молока.

Один з найпопулярніших брендів бананового молока Binggrae

Один із найпопулярніших брендів Binggrae доступний повсюдно – від Amazon до українських інтернет-магазинів, що спеціалізуються на азіатських продуктах. Його популярність зросла завдяки шанувальникам культури K-pop, які помітили, що його споживають їхні улюблені герої.

Рецепти бананової кави

1. Швидкий і простий банановий айс-лате

Цей рецепт займає всього хвилину і не вимагає еспресо-машини, але на смак він як кавовий напій преміумкласу.

У скляній банці (або високій склянці) змішайте дві столові ложки якісної розчинної кави із невеликою кількістю гарячої води – лише стільки, щоб розчинити кристали. Перемішайте.

Додайте лід.

Влийте бананове молоко (приблизно 300–350 мл).

Закрийте банку і енергійно струсіть. Це насичує суміш повітрям, робить її кремовішою і гарантує повне змішування.

2. Класичний айс-лате з банановим молоком

Змеліть і приготуйте дві порції еспресо (шоти).

Якщо ви звикли до солодкості сиропів, додайте на дно склянки приблизно одну чайну ложку цукру. Бананове молоко солодке, але свіжий еспресо (особливо середнього або темного обсмаження) виграє від невеликої додаткової солодкості.

Додайте каву та перемішайте до розчинення цукру.

Додайте лід.

Влийте бананове молоко, перемішайте – готово.

3. Гарячий лате зі спіненим банановим молоком

Приготуйте дві порції еспресо.

Почніть спінювати бананове молоко. Зверніть увагу: таке молоко може пінитися трохи інакше, ніж звичайне незбиране, оскільки містить стабілізатори.

Щоб отримати густішу піну, занурте трубку парового венчика в молоко, увімкніть пару, а коли молоко нагріється до потрібної температури, опустіть пітчер, щоб кінчик трубки опинився безпосередньо під поверхнею молока. Це додасть більше аерації.

Влийте спінене бананове молоко в еспресо.

До слова, зміна клімату може зіпсувати смак кави. Світові ціни на каву у 2024 році досягли багаторічного максимуму, збільшившись у середньому на 38,8% порівняно з попереднім роком. Головною причиною став гострий дефіцит пропозиції, спричинений суворими погодними умовами в ключових країнах-виробниках.