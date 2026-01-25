Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Герой України, що пробув в оточенні 42 доби, назвав незамінну річ на передовій

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Герой України, що пробув в оточенні 42 доби, назвав незамінну річ на передовій
На позиціях бійцям часто бракує води, її доставляють дронами
фото з відкритих джерел

Любомир Мікало: «На війні волога серветка – це засіб для всього»

Військовослужбовець 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, Герой України Любомир Мікало влітку 2025 року провів без ротації на Сумщині 42 доби. В інтерв’ю «Главкому» воїн розповів, звідки прийшлося добувати воду, якої на фронті зазвичай критично бракує.

«Милися, чистили зуби, посуд витирали вологими серветками. На війні волога серветка – це засіб для всього. Ба більше: був такий момент, що не було води, то доводилось з серветки висмоктувати вологу. Мали і сухі душі, ними прали дрібні речі. У пакетик трохи води, наповнювач з того душу, з серветок вологу викручували, оскільки не було можливості полоскати», – пригадав Любомир.

За його словами, воду і продукти його групі доставляли за допомогою дронів. Утім, не всі пляшки з водою доставлялися вцілілими. З однієї посилки, яку бійці отримували раз у пару днів, могли зібрати до двох літрів води. «Була спека, літо – пити хочеться завжди, а тим більше у стресових ситуаціях. Можливості напитися досхочу в нас не було. Максимум – це маленький ковточок, щоб просто змочити рота», – розповів піхотинець.

За його словами, за весь час перебування на тій позиції захисники змогли заварити на трьох одне горнятко кави «три в одному», ще один раз запарили «Мівіну».

Раніше Герой України розповів, що не варто брати з собою на позицію. 

Нагадаємо, Герой України ліквідував однокласника-сепаратиста під час зачистки села.

Крім того, Герой України пояснив, чому пожалкував, що не загинув. 

Також Герой України, командир зенітно-ракетного дивізіону «Бук-М1» Ярослав Мельник повідомив, що вік чоловіків, які приходять у його військову частину, становить понад 35 років, 20-річних хлопців значно менше.

Читайте також:

Теги: продукти спека Герой України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Любомир Мікало (на фото посередині)
42 доби в оточенні. Історія Героя України, який знищив три десятки росіян на Сумщині
Вчора, 20:00
У грудні цього року чашка еспресо в Україні коштувала в середньому 41 грн
Індекс еспресо: де в Україні найдорожча кава та як змінилися ціни за рік
29 грудня, 2025, 09:02
За словами авторки петиції, співак залишався вірним українській музиці навіть тоді, коли культурний простір переживав непрості часи
Степан Гіга може отримати звання Героя України посмертно: зареєстровано петицію
31 грудня, 2025, 10:55
За тиждень мешканцям видали понад 26 тисяч порцій
Свириденко розповіла, скільки точок з гарячою їжею працює у Києві та області
Вчора, 22:32
Смертельний шторм обрушився на США
Стали відомі найдорожчі стихійні лиха 2025 року
29 грудня, 2025, 15:38
У суботу, 3 січня ярмарки у Києві не працюватимуть
Ярмарки у Києві 4 січня: адреси та графік роботи
3 сiчня, 07:00
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
У Києві на вихідних 17-18 січня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
17 сiчня, 07:10
Попри погодні умови ярмарки залишаються важливим інструментом забезпечення мешканців міста якісною та доступною продукцією від вітчизняних виробників
Продуктові ярмарки у столиці 20-25 січня: повний розклад на тиждень
19 сiчня, 12:39
Необхідного людського ресурсу для повного захоплення Донеччини у РФ немає
Герой України, який відповідає за оборону Покровська, розповів, чи вдасться Росії захопити Донеччину
Сьогодні, 19:15

Події в Україні

Загибель народного депутата Саламахи – ДБР відкриває кримінальне провадження
Загибель народного депутата Саламахи – ДБР відкриває кримінальне провадження
Герой України, що пробув в оточенні 42 доби, назвав незамінну річ на передовій
Герой України, що пробув в оточенні 42 доби, назвав незамінну річ на передовій
У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха
У ДТП на Львівщині загинув народний депутат Орест Саламаха
Зеленський озвучив позицію України щодо Донбасу після перемовин у Абу-Дабі
Зеленський озвучив позицію України щодо Донбасу після перемовин у Абу-Дабі
«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі
«Укрзалізниця» розгорнула пункт незламності у польському Холмі
Герой України, який відповідає за оборону Покровська, розповів, чи вдасться Росії захопити Донеччину
Герой України, який відповідає за оборону Покровська, розповів, чи вдасться Росії захопити Донеччину

Новини

Axios: США повідомили, коли та де може відбутись зустріч Зеленського з Путіним
Вчора, 23:53
День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Вчора, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Вчора, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
23 сiчня, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua