Герой України, що пробув в оточенні 42 доби, назвав незамінну річ на передовій

Любомир Мікало: «На війні волога серветка – це засіб для всього»

Військовослужбовець 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, Герой України Любомир Мікало влітку 2025 року провів без ротації на Сумщині 42 доби. В інтерв’ю «Главкому» воїн розповів, звідки прийшлося добувати воду, якої на фронті зазвичай критично бракує.

«Милися, чистили зуби, посуд витирали вологими серветками. На війні волога серветка – це засіб для всього. Ба більше: був такий момент, що не було води, то доводилось з серветки висмоктувати вологу. Мали і сухі душі, ними прали дрібні речі. У пакетик трохи води, наповнювач з того душу, з серветок вологу викручували, оскільки не було можливості полоскати», – пригадав Любомир.

За його словами, воду і продукти його групі доставляли за допомогою дронів. Утім, не всі пляшки з водою доставлялися вцілілими. З однієї посилки, яку бійці отримували раз у пару днів, могли зібрати до двох літрів води. «Була спека, літо – пити хочеться завжди, а тим більше у стресових ситуаціях. Можливості напитися досхочу в нас не було. Максимум – це маленький ковточок, щоб просто змочити рота», – розповів піхотинець.

За його словами, за весь час перебування на тій позиції захисники змогли заварити на трьох одне горнятко кави «три в одному», ще один раз запарили «Мівіну».

