Канье Уэст довел Гвен Стефани до слез на воскресной службе

«Мое сердце переполняют эмоции после того, как я услышала невероятное исполнение Don't Speak / Lord Speaks. Я в шоке от того, что эта песня превратилась в песню поклонения на воскресной службе Канье», ― написала Стефани в Twitter. Она поблагодарила рэпера и его жену Ким Кардашьян и попросила отправить ей полную версию видео. В ответ Ким отправила Гвен три эмодзи ― сердечко, смайл с нимбом и руки, сложенные в молитве.

My heart is so full hearing this incredible version of Don’t Speak/ Lord Speaks- I’m in shock hearing this song turned into a worship song at Kanye’s Sunday Service - I literally started crying thank u @KimKardashian Please send me whole version Kanye #dontwasteyourpain pic.twitter.com/wEwvKfJajv