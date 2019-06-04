Киноакадемия вручит Линчу первый почетный «Оскар»
Кроме Линча награды получат американский актер индейского происхождения Уэс Стьюди и итальянский режиссер Лина Вертмюллер
Актрису Джейн Дэвис, которая основала Институт по гендерным вопросам, наградят премией Джина Хершолта за выдающийся вклад в гуманизм.
Американская киноакадемия объявила, что Дэвид Линч будет среди тех, кому вручат почетный «Оскар» на церемонии в октябре. До этого его три раза выдвигали на премию в номинации «Лучший режиссер» за фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд-драйв».
Но Линч так и не получил ни одного «Оскара». Тем не менее он является обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.
«Этими наградами, присуждаемыми академией ежегодно, отмечают людей, которые посвятили себя творческой жизни и сделали выдающийся вклад в нашу отрасль и не только», — сказал президент академии Джон Бейли.
Geena Davis— The Academy (@TheAcademy) 3 июня 2019 г.
David Lynch
Wes Studi
Lina Wertmüller
These four filmmakers have transformed the film industry. This year, we celebrate them. #HonoraryOscars https://t.co/t5gV89q7jM
Одну из самых известных киноработ Линча — сериал «Твин Пикс» перезапустили спустя 26 лет после трансляции двух оригинальных сезонов. Премьера новых эпизодов состоялась в мае 2018 года. Отвечая на вопрос о возможном продолжении сериала, Линч отмечал, что «научился никогда не говорить „никогда“». Тем не менее, по его словам, о четвертом сезоне вести речь пока рано, так как написание сценария третьей части заняло четыре с половиной года.
Джерело: Bird In Flight