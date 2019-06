Киноакадемия вручит Линчу первый почетный «Оскар»

Кроме Линча награды получат американский актер индейского происхождения Уэс Стьюди и итальянский режиссер Лина Вертмюллер

Актрису Джейн Дэвис, которая основала Институт по гендерным вопросам, наградят премией Джина Хершолта за выдающийся вклад в гуманизм.

Американская киноакадемия объявила, что Дэвид Линч будет среди тех, кому вручат почетный «Оскар» на церемонии в октябре. До этого его три раза выдвигали на премию в номинации «Лучший режиссер» за фильмы «Человек-слон», «Синий бархат» и «Малхолланд-драйв».

Но Линч так и не получил ни одного «Оскара». Тем не менее он является обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

«Этими наградами, присуждаемыми академией ежегодно, отмечают людей, которые посвятили себя творческой жизни и сделали выдающийся вклад в нашу отрасль и не только», — сказал президент академии Джон Бейли.

Geena Davis

David Lynch

Wes Studi

Lina Wertmüller



These four filmmakers have transformed the film industry. This year, we celebrate them. #HonoraryOscars https://t.co/t5gV89q7jM