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    Жизнь

    Кит Харингтон объяснил предательство Джона Сноу в финале «Игры престолов»

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    <p>Забрав тело Дейнерис Дрогон направился в Волантис</p> <div></div> - Кит Харингтон объяснил предательство Джона Сноу в финале «Игры престолов»

    Забрав тело Дейнерис Дрогон направился в Волантис

    Из дополнительных материалов к сериалу стала известна судьбы некоторых персонажей, а также мотивы Джона Сноу в финальной сцене

    3 декабря восьмой сезон «Игры престолов» выходит в формате домашнего видео, где помимо самого сериала будут доступны дополнительные материалы — документальный фильм с закадровыми съемками под названием Duty Is the Death of Love, а также интервью с актерами и шоураннерами.

    Журналу Entertainment Weekly удалось ознакомиться с содержанием документалки. Из нее стало известно, как поступил Дрогон с убитой Дейенерис (как мы помним, в финале дракон забирает тело своей хозяйки и улетает вдаль), зачем он поджег Железный трон и почему Джон Сноу решился на предательство своей возлюбленной.

    Когда Джон Сноу вошел в тронный зал, он не знал, что в конечном счете убьет Дейенерис. К предательству его подтолкнул их последний разговор, из которого он сделал вывод, что Дени не готова учитывать чье-либо мнение, кроме своего. «Это означало, что Дени убьет моих сестер, поэтому вопрос стоял так: моя семья против нее», — объяснил Кит Харингтон.

     

    Игра престолов
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