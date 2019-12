Кит Харингтон объяснил предательство Джона Сноу в финале «Игры престолов»



Забрав тело Дейнерис Дрогон направился в Волантис

Из дополнительных материалов к сериалу стала известна судьбы некоторых персонажей, а также мотивы Джона Сноу в финальной сцене

3 декабря восьмой сезон «Игры престолов» выходит в формате домашнего видео, где помимо самого сериала будут доступны дополнительные материалы — документальный фильм с закадровыми съемками под названием Duty Is the Death of Love, а также интервью с актерами и шоураннерами.

Журналу Entertainment Weekly удалось ознакомиться с содержанием документалки. Из нее стало известно, как поступил Дрогон с убитой Дейенерис (как мы помним, в финале дракон забирает тело своей хозяйки и улетает вдаль), зачем он поджег Железный трон и почему Джон Сноу решился на предательство своей возлюбленной.

Когда Джон Сноу вошел в тронный зал, он не знал, что в конечном счете убьет Дейенерис. К предательству его подтолкнул их последний разговор, из которого он сделал вывод, что Дени не готова учитывать чье-либо мнение, кроме своего. «Это означало, что Дени убьет моих сестер, поэтому вопрос стоял так: моя семья против нее», — объяснил Кит Харингтон.