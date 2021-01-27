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    Шоу-биз

    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке

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    30-летняя велосипедистка Тара Гинс - Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    30-летняя велосипедистка Тара Гинс
    Фото: @taragins

    Работодатели девушки не указали, какие именно съемки стали препятствием в ее карьере

    Профессиональной велосипедистке из Бельгии отказали в руководящей должности в мужском коллективе из-за ее модельного прошлого. Об этом сообщает Daily Mail.

    30-летняя Тара Гинс (Tara Gins) рассказала в соцсетях, что недавно ей поступило предложение стать менеджером мужской команды по велоспорту, название которой не раскрывается. Спортсменка обрадовалась новой перспективе, однако, когда спонсоры обнаружили в интернете ее откровенные снимки, предложение было отозвано.

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    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке
    Фото: @taragins

    Произошедшее возмутило Гинс, поскольку, по ее мнению, эти кадры ни коем образом не могут навредить репутации команды. «Я не собираюсь работать с людьми, которые не в состоянии рассмотреть моего профессионализма и по достоинству оценить мой опыт. К сожалению, в велоспорте все до сих пор мыслят очень узко. Какой стыд», — прокомментировала ситуацию бывшая модель.

    При этом работодатели Гинс не указали, какие именно съемки стали препятствием в ее карьере. Она предположила, что это могла быть ее фотосессия для журнала Playboy или мужского календаря, где она позировала топлес.

    Тара Джинс — бельгийская велогонщица, которая с 2016 по 2018 год выступала за команды Lares–Waowdeals и Health Mate–Cyclelive. В настоящее время она участвует в Мемориале женской континентальной команды UCI.

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    Также Кристина подумала на тему уверенности в себе: «Как быть в себе уверенным?! Думаю, кому-то это дано с самого рождения, а кому-то приходится этот навык в себе лелеять и обрабатывать. И вовсе это не связано с тем, какой внешности человек»

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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