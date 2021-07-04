Экс-жена Дзидзьо в бикини откровенно показала, чего лишился артист (фото)
Звезда позировала в бассейне и посветила формами
Бывшая жена известного украинского музыканта Дзидзьо, певица Slavia показалась на отдыхе. На странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой соблазнительно позирует в бассейне в бикини. Игривая артистка эффектно легла на шезлонг в воде, демонстрируя изящную фигуру и роскошные ножки.
«Придумай подпись...» — призвала фанатов исполнительница.
Пользователи охотно присоединились к так называемому интерактиву и поделились своими версиями подписи эффектного снимка.
Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.
Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике
Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.