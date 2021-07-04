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    Экс-жена Дзидзьо в бикини откровенно показала, чего лишился артист (фото)

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    Бывшая жена известного украинского музыканта Дзидзьо, певица Slavia - Экс-жена Дзидзьо в бикини откровенно показала, чего лишился артист (фото)
    Бывшая жена известного украинского музыканта Дзидзьо, певица Slavia
    instagram.com/slavia_official/

    Звезда позировала в бассейне и посветила формами

    Бывшая жена известного украинского музыканта Дзидзьо, певица Slavia показалась на отдыхе. На странице в Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой соблазнительно позирует в бассейне в бикини. Игривая артистка эффектно легла на шезлонг в воде, демонстрируя изящную фигуру и роскошные ножки.

    «Придумай подпись...» — призвала фанатов исполнительница.

    instagram.com/slavia_official/
    instagram.com/slavia_official/

    Пользователи охотно присоединились к так называемому интерактиву и поделились своими версиями подписи эффектного снимка.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Экс-жена Дзидзьо в бикини откровенно показала, чего лишился артист (фото)