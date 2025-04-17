У США безхатько виграв мільйон доларів у лотерею

Шанси на виграш $1 млн у цій лотереї становили один до 2 047 423

Безхатько в американському штаті Каліфорнія виграв $1 млн купивши лотерейний квиток у винному магазині на центральному узбережжі штату. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Чоловік, ім'я якого не розкривається, придбав квиток у магазині Sandy's Deli-Liquor у місті Сан-Луїс-Обіспо, де він уже багато років був постійним клієнтом.

«Він прийшов у магазин, стер захисний шар і такий: «О боже, це правда?» – розповів менеджер магазину Вілсон Самаан. – Він сказав: «Чувак, я більше не бездомний! «А я йому: «Ти зірвав джекпот».

Спочатку чоловік подумав, що виграв $100 тис., але Самаан підтвердив, що виграш становить $1 млн. Пізніше Самаан відвіз чоловіка, який не має машини, у Фресно, щоб він міг особисто пред'явити квиток, а не відправляти його поштою.

Переможець розповів виданню, що виграш «змінив його життя» і що він планує використати гроші на перший внесок за будинок у цьому районі, а також на покупку автомобіля.

У відео, опублікованому власником місцевого бізнесу, чоловік підтвердив свою перемогу, сказавши: «Я виграв мільйон доларів тут, у винному магазині Sandy's і так, я просто не можу дочекатися, щоб вибратися з вулиці».

Він виграв приз із моментальним квитком Triple Red 777. За даними «Лотереї Каліфорнії», шанси на виграш $1 млн. з таким квитком становлять один до 2 047 423.

Раніше віщий сон допоміг чоловікові стати мільйонером. Американець поділився, що напередодні йому наснився сон про зірваний джекпот. Після цього він купив квиток, який виявився щасливим.