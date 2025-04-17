Головна Скотч Життя
search button user button menu button

У США безхатько виграв мільйон доларів у лотерею

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік купив лотерейний квиток у винному магазині
фото із відкритих джерел

Шанси на виграш $1 млн у цій лотереї становили один до 2 047 423

Безхатько в американському штаті Каліфорнія виграв $1 млн купивши лотерейний квиток у винному магазині на центральному узбережжі штату. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Чоловік, ім'я якого не розкривається, придбав квиток у магазині Sandy's Deli-Liquor у місті Сан-Луїс-Обіспо, де він уже багато років був постійним клієнтом.

«Він прийшов у магазин, стер захисний шар і такий: «О боже, це правда?» – розповів менеджер магазину Вілсон Самаан. – Він сказав: «Чувак, я більше не бездомний! «А я йому: «Ти зірвав джекпот».

Спочатку чоловік подумав, що виграв $100 тис., але Самаан підтвердив, що виграш становить $1 млн. Пізніше Самаан відвіз чоловіка, який не має машини, у Фресно, щоб він міг особисто пред'явити квиток, а не відправляти його поштою.

Переможець розповів виданню, що виграш «змінив його життя» і що він планує використати гроші на перший внесок за будинок у цьому районі, а також на покупку автомобіля.

У відео, опублікованому власником місцевого бізнесу, чоловік підтвердив свою перемогу, сказавши: «Я виграв мільйон доларів тут, у винному магазині Sandy's і так, я просто не можу дочекатися, щоб вибратися з вулиці».

Він виграв приз із моментальним квитком Triple Red 777. За даними «Лотереї Каліфорнії», шанси на виграш $1 млн. з таким квитком становлять один до 2 047 423.

Раніше віщий сон допоміг чоловікові стати мільйонером. Американець поділився, що напередодні йому наснився сон про зірваний джекпот. Після цього він купив квиток, який виявився щасливим.

Читайте також:

Теги: гроші лотерея квиток джекпот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За успішне складання іспиту у Києві жінка була змушена заплатити 10 тис. грн. Адміністратор повідомив їй, що без «допомоги» зробити це неможливо
Права за гроші: викрито корупційну схему в одному зі столичних сервісніх центрів МВС
17 березня, 16:43
Виробництво Coca-Cola опинилось під загрозою
Світ може лишитися без Coca-Cola, цукерок та йогуртів через війну в одній країні
19 березня, 13:36
Швейцарські компанії, що працюють в Україні, отримають додаткові 50 млн франків
Швейцарія відчутно збільшує внесок у відбудову України
19 березня, 19:17
Підписання документа відбулося із затримкою більш ніж на три місяці після голосування у Верховній Раді
Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби
24 березня, 11:00
Шмигаль каже, що загальна сума фінансової підтримки держбюджету України від Фонду перевищить $10 млрд
Україна отримає новий транш від МВФ – Шмигаль
29 березня, 01:26
Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
Як навчитися заробляти кошти? Експрезидент «Київстару» пояснив, з чого треба почати
1 квiтня, 02:18
Трамп показав журналістам «золоту карту»
Трамп вперше показав «золоту карту» вартістю $5 млн
4 квiтня, 04:30
Відвідувачі можуть спостерігати, як змінювався зовнішній вигляд українських грошей – від давньоруської гривні до сучасних банкнот
У Києві відкрилася унікальна виставка про гривню
29 березня, 18:19
Йдеться про надприбутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, які зберігають Центральні депозитарії цінних паперів
Заморожені активи Росії. Україна отримає від ЄС новий крупний транш
9 квiтня, 20:16

Життя

Іспанка 16 років прикидалася глухонімою заради допомоги з інвалідності
Іспанка 16 років прикидалася глухонімою заради допомоги з інвалідності
У США безхатько виграв мільйон доларів у лотерею
У США безхатько виграв мільйон доларів у лотерею
Телеведучий Комаров втрапив у скандал через російську мову
Телеведучий Комаров втрапив у скандал через російську мову
Помер видатний науковець, який написав пісню для Мозгового
Помер видатний науковець, який написав пісню для Мозгового
Чому сербський сир пуле – один із найдорожчих у світі
Чому сербський сир пуле – один із найдорожчих у світі
Кеті Перрі здійснила політ у космос (відео)
Кеті Перрі здійснила політ у космос (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
32K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
32K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка
31K
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
18K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка

Новини

Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua