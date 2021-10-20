Дзидзьо рассказал, как поделил имущество с бывшей женой

Звезды поделили общее имущество после развода

Певец Dzidzio Михаил Хома, он же Дзидзьо, осенью развелся со своей женой, певицей Slavia, с которой прожил вместе 20 лет. В комментарии сайта ТСН.ua артист впервые признался, как они с экс-женой поделили его.

«Мы имущество поделили. Ну как, мы его не поделили. Я просто отдал все Славе. Я поступил так, как должен был поступить мужчина», – рассказал артист.

К слову, недавно и Слава говорила, что Михаил подарил ей квартиру. Как признается артист, он не хотел «делить собаку».

«Эта квартира, которая осталась у Славы, она очень красивая. Ну я и подумал, зачем делить собаку пополам. Это не хорошо, поэтому я решил ее подарить», – поделился певец.

Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

«Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.