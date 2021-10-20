В трусиках и с фатой. Дорофеева показала фрагмент нового клипа (видео)

Звезда опубликовала тизер

Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева опубликовала 12-секундный тизер нового клипа на песню «Невеста», записанную вместе с казахским рэп-исполнителем Скриптонитом

В опубликованном видеофрагменте артистка предстала в довольно смелом, но в то же время нежном образе: с длинной фатой, белом корсете и в нижнем белье.

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Тизер однозначно заинтересовал аудиторию. В нем певицу со связанными руками ведут по заросшему полю следом за лошадью – всадника не показали, но скорее всего им окажется партнер Нади по дуэту – рэпер Скриптонит.

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