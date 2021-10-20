  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    В трусиках и с фатой. Дорофеева показала фрагмент нового клипа (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Надя Дорофеева - В трусиках и с фатой. Дорофеева показала фрагмент нового клипа (видео)
    Певица Надя Дорофеева
    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Звезда опубликовала тизер

    Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева опубликовала 12-секундный тизер нового клипа на песню «Невеста», записанную вместе с казахским рэп-исполнителем Скриптонитом

    В опубликованном видеофрагменте артистка предстала в довольно смелом, но в то же время нежном образе: с длинной фатой, белом корсете и в нижнем белье.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

    Тизер однозначно заинтересовал аудиторию. В нем певицу со связанными руками ведут по заросшему полю следом за лошадью – всадника не показали, но скорее всего им окажется партнер Нади по дуэту – рэпер Скриптонит.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 95-летняя Елизавета II отказалась от премии «Старушка года».

    «Ее Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — объяснил решение Елизаветы ее помощник Эдвард Янг.

    Читайте также: Свадьба дочери Билла Гейтса. Девушка показала роскошное дизайнерское платье
    Теги: знаменитости Надя Дорофеева певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В трусиках и с фатой. Дорофеева показала фрагмент нового клипа (видео)