Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

В новом сезоне актриса впервые обнажилась перед камерой

22-летняя американская актриса Мэйси Уильямс рассказала о съемках своей первой постельной сцены в сериале «Игра престолов».

Мэйси начала сниматься в саге, когда ей было 11 лет, поэтому откровенная сцена с ее участием стала неожиданной не только для зрителей, но и для самих актеров.

Софи Тернер, коллега Мэйси, первая увидела сценарий и сразу позвонила ей. Уильямс не поверила актрисе. «Я думала, что это шутка. Раньше нам присылали фейковые сценарии», - объяснила исполнительница роли Арьи Старк.

Однако в этот раз сценаристы никого не разыгрывали. «О, мы на самом деле собираемся сделать это! Когда я снимаюсь? Мне нужно сходить в спортзал», - рассказала Мэйси о своей первой реакции.

Звезда снялась в постельной сцене вместе с 31-летним Джозефом Демпси. По словам актера, ему было очень неловко видеть коллегу обнаженной. «Это странно для меня, потому что я знаю Мэйси с 11 лет. В то же время сейчас она - 20-летняя женщина. Так что мы просто повеселились», - признался Демпси.



