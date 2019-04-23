  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»

    • Розсилка
    Фото: imdb - Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Фото: imdb

    В новом сезоне актриса впервые обнажилась перед камерой

    22-летняя американская актриса Мэйси Уильямс рассказала о съемках своей первой постельной сцены в сериале «Игра престолов».

    Мэйси начала сниматься в саге, когда ей было 11 лет, поэтому откровенная сцена с ее участием стала неожиданной не только для зрителей, но и для самих актеров.

    Софи Тернер, коллега Мэйси, первая увидела сценарий и сразу позвонила ей. Уильямс не поверила актрисе. «Я думала, что это шутка. Раньше нам присылали фейковые сценарии», - объяснила исполнительница роли Арьи Старк.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Мэйси Уильямс рассказала о своей первой постельной сцене в «Игре престолов»
    Фото: imdb

    Читайте також

    Однако в этот раз сценаристы никого не разыгрывали. «О, мы на самом деле собираемся сделать это! Когда я снимаюсь? Мне нужно сходить в спортзал», - рассказала Мэйси о своей первой реакции.

    screenshot_82_02

    Звезда снялась в постельной сцене вместе с 31-летним Джозефом Демпси. По словам актера, ему было очень неловко видеть коллегу обнаженной. «Это странно для меня, потому что я знаю Мэйси с 11 лет. В то же время сейчас она - 20-летняя женщина. Так что мы просто повеселились», - признался Демпси.

     Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри скрывают рождение своего ребенка – королевский эксперт.


    Читайте також
    Игра престолов актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ