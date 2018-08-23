Венсан Кассель и Тина Кунаки готовятся стать родителями



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Венсан Кассель и Тина Кунаки

51-летний Венсан Кассель считает, что Тина Кунаки — его судьба

Пара планирует свадьбу и задумывается о детях. «Мы решили пожениться перед тем, как расширить нашу семью. Отцовство — это самое невероятное состояние на планете, которое возможно испытать», — говорит Кассель.

Напомним, недавно актер рассказал, что при знакомстве с Тиной даже и подумать не могу, что она настолько молода. Ее возраст, конечно, удивил его, но не напугал. «На следующий день после того, как мы познакомились, я выяснил не только, как молода Тина, но и что ее отец очень переживал прошлым вечером, что его дочь пришла позже обычного. Тогда я предложил ей, чтобы мы все вместе сходили на ланч», — рассказал Кассель в интервью журналу Vanity Fair.

Для Венсана это будет второй брак — первой супругой была Моника Беллуччи. После развода с Моникой Кассель думал, что больше никогда не женится — дети у него уже были, поэтому, казалось бы, настало время наслаждения холостяцкой жизнью. Однако она ему быстро надоела: «Я жил холостяцкой жизнью. Это было весело, но в какой-то момент я понял, что моя жизнь пуста. Я даже не надеялся кого-то встретить, но это случилось», — говорит Венсан.

Роман Тины и Весанана начался в 2015 году — впервые пару заметили на пляже Ибицы. Однако тогда влюбленные скрывали отношения. Официальным подтверждением романа стало совместное появление пары на шоу Victoria's Secret в 2016 году.

Джерело: graziamagazine.ru