Медики назвали тяжелое заболевание от смартфонов

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Люди и смартфоны

Чтобы снизить риск заболевания, ученые советуют по два-три часа в день проводить без электронных приборов

Приблизительно 6 млрд человек сегодня пользуется смартфонами. Постоянное обращение к карманному компьютеру существенно влияет на мышление, образ жизни, а также на физиологию человека.

В частности, МОЗ Украины предупреждает, что во время просмотра информации со смартфона позвоночник человека настолько изогнут, словно на шее сидит восьмилетний ребенок.

Для организма это существенные нагрузки, ведь люди, в среднем, тратят на «залипание» в телефон около пяти часов в день. А еще работа в офисе за компьютером – и результатом может стать близорукость.

Во время игр с телефона у человека может возникнуть «петля одержимости». Телефон трудно отложить, ведь приложения постоянно создают новый контент. Результат – 93% людей от 18 до 29 лет используют смартфоны как инстурмент развлечений. Вместо того, чтобы провести время с друзьями или почитать интересную книжку.

Так, из-за смартфонов возник новый термин «номофобия» – страх или беспокойство у человека из-за отсутствие его телефона.

Из-за активного пользования смартфонами наблюдается изменение моделей мозга – телефон буквально может изменить способ его функционирования.

Смартфон также влияет на суточные ритмы. Недостаток сна влечет за собой риск развития хронических заболеваний: диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления, увеличение веса и ожирение, нарушения иммунной системы, ухудшение психического здоровья, депрессии и рак.

«Гарвардская медицинская школа рекомендует быть «технологически свободными за два-три часа до сна – убирайте электронные устройства, смартфоны и другие гаджеты, из спальни или по крайней мере выключайте их. Это поможет избежать проблем со сном», – отмечают медики.

Джерело: 24 канал