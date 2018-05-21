На Вінниччині суддя заявив про тиск з боку невідомих осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До Вищої ради правосуддя 27 та 30 березня 2018 року надійшли повідомлення cудді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Олега Цибульського про втручання у його професійну діяльність

Суддя зазначає, що у його провадженні перебувала цивільна справа за позовом до директора Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу про визнання наказу про накладення дисциплінарного стягнення незаконним.

Під час проведення чергових судових засідань на мобільний телефон судді почали надходити дзвінки та sms-повідомлення, якими невідома особа наполегливо рекомендувала судді Цибульському О.Є. прийняти рішення у зазначеній справі на користь однієї зі сторін та цікавилася її перебігом.

Суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Цибульський О.Є. просить вжити усіх заходів щодо забезпечення незалежності судді та авторитету правосуддя в частині викладених ним фактів.

Листом Генеральної прокуратури України від 26 квітня 2018 року повідомлено, що у квітні 2018 року до Генеральної прокуратури України надійшло дві заяви судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області про притягнення до кримінальної відповідальності окремих осіб, які, на його думку, здійснювали неправомірний вплив та тиск на нього.

Прокуратурою міста Києва відмовлено у внесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у зв’язку з відсутністю в заявах обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Копії заяв направлено для розгляду в межах компетенції до Національної поліції України.

За результатами розгляду зазначених заяв Могилів-Подільською місцевою прокуратурою Вінницької області 17 квітня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом втручання в діяльність судових органів.

Матеріали кримінального провадження відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України направлено до Могилів-Подільського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області.

З огляду на зазначене 17 травня 2018 року Вища рада правосуддя ухвалила звернутися до Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочину у кримінальному провадженні за фактом втручання в діяльність судді Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Цибульського Олега Євгенійовича.

Джерело: Vinbazar