Меган Маркл и принц Гарри снимутся в реалити-шоу для Netflix



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/meghanmarkle_official/

Тем временем в соцсетях герцогов опять громко критикуют

Британские СМИ со ссылкой на источники в окружении герцогов Сассекских сообщают, что принц Гарри и Меган Маркл согласились на съемки в новом реалити-шоу для платформы Netflix, с которой недавно подписали многолетний контракт на £112 миллионов.

Нишу, которая освободилась на американском ТВ после завершения легендарного Keeping Up With The Kardashians, теперь займет реалити о деятельности герцогов. По данным СМИ, Меган и Гарри позволят зрителям увидеть привычный ход их жизни: операторы будут снимать их в течение трех месяцев. К сожалению и хейтеров, и поклонников пары, в основном шоу сосредоточится на благотворительности, которой занимаются Сассексы, и совсем ничего не сообщается о том, покажут ли в реалити хотя бы Арчи.

Тем временем в соцсетях герцогов опять громко критикуют. На этот раз причины две: во-первых, опубликован финансовый отчет королевской семьи, из которого следует, что больше всего в прошлом году тратили Гарри и Меган, которым к тому же перечислял большие суммы принц Чарльз. А во-вторых, их недавняя речь на тему политики США не вписалась в королевский протокол: из-за нее Сассексов якобы могут лишить титулов.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»