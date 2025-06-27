Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Тисяча євро за кілограм: з чого зроблено найдорожчий сир у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Найдорожчий сир містить 60% молока балканських ослиць і 40% козячого молока
фото: Jamshadul Alam/Shutterstock.com

Секрет високої ціни «Пуле» – у його інгредієнтах

«Пуле» є найдорожчим сиром у світі, адже кілограм цього продукту коштує в середньому 1000-1300 євро. Головною особливістю сиру є те, що його роблять тільки в Сербії і не з коров'ячого, а ослячого молока. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IFLScience.

Секрет найдорожчого сиру у світі – у його складі: 60% молока балканських ослиць і 40% козячого. Річ у тім що ослиці виробляють набагато менше молока, ніж корови. Самка віслюка дає максимум 2 л молока на день, тоді як звичайна корова – від 30 до 45 л молока на день. При цьому спеціального обладнання для доїння ослиць не існує, тому фермери в Сербії отримують молоко для «Пуле» вручну.

Виробникам потрібно більше ослячого молока, ніж коров'ячого, щоб створити ту саму кількість «Пуле». Для виготовлення 1 кг сиру потрібно 25 л ослячого молока. Продукт фермери виробляють тільки в природному заповіднику на північному заході Сербії під назвою «Засавиця» за 80 км від Белграда. Цей сир має ніжний, злегка солонуватий смак, а також кремову текстуру.

Сир багатий на жирні кислоти омега-3, білки та кальцій. Через свою ексклюзивність та складність виробництва вони мають таку високу ціну. Вважається, що «Пуле» корисний для здоров'я. Деякі люди порівнюють осляче молоко з грудним молоком жінок і вважають, що воно має імуностимулюючі та протизапальні властивості. Також вважається, що це молоко може нібито омолоджувати організм.

Найдорожчі сири у світі

Хоча «Пуле» є найдорожчим сиром у світі, є ще кілька видів сирів, які коштують також дуже дорого.

Moose Cheese

Виробляється на фермі Moose House у Швеції з молока лосів. Лосине молоко дуже рідке, його одержують лише у певний період року, що сильно обмежує виробництво. Вартість кілограма сиру може досягати $1000.

Clawson Stilton Gold

Виробляється в Англії. Це елітний англійський сир з додаванням їстівних пластівців з 24-каратного золота.

Queso Cabrales 

Це один із найдорожчих блакитних сирів, який роблять в Іспанії із суміші коров'ячого, овечого та козячого молока. Рекордний екземпляр цього сиру продали на аукціоні за більш ніж 30 тис євро за 2 кг.

Bitto Storico 

Цей сир роблять в Італії з молока корів породи Бітто з додаванням невеликої кількості козячого молока. Чим старший сир, тим вища його ціна, яка може досягати кількох сотень доларів за кг.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українські сировари зіткнулися з тривожними тенденціями: імпорт сиру зріс у середньому на 25% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Іноземні тверді сири вже охопили майже половину внутрішнього ринку. Вітчизняні виробники б'ють на сполох, оскільки їм складно конкурувати з іноземними компаніями.

До слова, для гурманів сири брі та камамбер – делікатеси, а от для вчених та біологів – це ціла екосистема, що складається з певного набору грибів і бактерій, здатних перетворити молочні жири та білки на сотні різних сполук. Проте, наразі камамбер та брі знаходяться на межі вимирання, а точніше ті мікроорганізми, які його створюють.

Читайте також:

Теги: Сербія молочна продукція виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Твоя сила у прабабиних квітах, вишитих для твоєї щоки» (Леся Синиченко)
Культурні події у Києві: календар на тиждень 26 травня – 1 червня
24 травня, 19:02
Сербські компанії начебто надали Україні сотні тисяч артилерійських снарядів
Росія звинуватила свого соратника в допомозі Україні
29 травня, 18:33
Президент Сербії відповів на російські звинувачення щодо постачання боєприпасів Україні
Вучич поклявся перед Путіним, що нічим не допомагав Україні
29 травня, 22:24
Вучич заявив, що він неодноразово обговорював цю тему з російським диктатором Володимиром Путіним
Сербія посилює контроль над експортом боєприпасів через «український слід»
30 травня, 15:40
Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у зйомній квартирі, яку він орендував для конспірації
Затримано агента Росії, який готував серію терактів у Києві (фото)
2 червня, 11:20
Постачальник має поставити усі комплектуючі протягом 60 днів від моменту, коли підземка зробить замовлення
Столичне метро оновить важкі вхідні двері на станції: скільки коштує одна конструкція
9 червня, 10:00
Зеленський провів зустріч з Вучичем
Вучич відмовився підписати підсумкову заяву саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
11 червня, 22:38
Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець»
Фіцо та Додіка внесено в базу «Миротворець»
10 червня, 10:24
Президент Сербії Вучич їде в Україну з неанонсованим візитом
Президент Сербії Вучич їде в Україну з неанонсованим візитом
11 червня, 12:39

Життя

Тисяча євро за кілограм: з чого зроблено найдорожчий сир у світі
Тисяча євро за кілограм: з чого зроблено найдорожчий сир у світі
У Британії зросла кількість людей, які готуються до Третьої світової війни
У Британії зросла кількість людей, які готуються до Третьої світової війни
Максим Рильський «приручив» свого сексота. Онук славетного поета розповів, як дід уживався з КДБ
Максим Рильський «приручив» свого сексота. Онук славетного поета розповів, як дід уживався з КДБ
У Малайзії компанія зобов'язала працівників підтверджувати відпустку геолокацією
У Малайзії компанія зобов'язала працівників підтверджувати відпустку геолокацією
Як вижив Максим Рильський у часи репресій? Онук класика розповів, хто врятував діда у сталінські часи
Як вижив Максим Рильський у часи репресій? Онук класика розповів, хто врятував діда у сталінські часи
Безос змінив місце святкування весілля через протестувальників у Венеції
Безос змінив місце святкування весілля через протестувальників у Венеції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
252K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 червня: ситуація на фронті
240K
РФ знайшла нове джерело людського ресурсу для війни
98K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 червня 2025
51K
У США таємно прибув урядовий літак РФ: Захарова розкрила, хто був на борту
14K
Відома в'єтнамська мільярдерка в останній момент уникла страти
13K
У Києві оголошено повітряну тривогу

Новини

27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:13
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua