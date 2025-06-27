Тисяча євро за кілограм: з чого зроблено найдорожчий сир у світі

Секрет високої ціни «Пуле» – у його інгредієнтах

«Пуле» є найдорожчим сиром у світі, адже кілограм цього продукту коштує в середньому 1000-1300 євро. Головною особливістю сиру є те, що його роблять тільки в Сербії і не з коров'ячого, а ослячого молока. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на IFLScience.

Секрет найдорожчого сиру у світі – у його складі: 60% молока балканських ослиць і 40% козячого. Річ у тім що ослиці виробляють набагато менше молока, ніж корови. Самка віслюка дає максимум 2 л молока на день, тоді як звичайна корова – від 30 до 45 л молока на день. При цьому спеціального обладнання для доїння ослиць не існує, тому фермери в Сербії отримують молоко для «Пуле» вручну.

Виробникам потрібно більше ослячого молока, ніж коров'ячого, щоб створити ту саму кількість «Пуле». Для виготовлення 1 кг сиру потрібно 25 л ослячого молока. Продукт фермери виробляють тільки в природному заповіднику на північному заході Сербії під назвою «Засавиця» за 80 км від Белграда. Цей сир має ніжний, злегка солонуватий смак, а також кремову текстуру.

Сир багатий на жирні кислоти омега-3, білки та кальцій. Через свою ексклюзивність та складність виробництва вони мають таку високу ціну. Вважається, що «Пуле» корисний для здоров'я. Деякі люди порівнюють осляче молоко з грудним молоком жінок і вважають, що воно має імуностимулюючі та протизапальні властивості. Також вважається, що це молоко може нібито омолоджувати організм.

Найдорожчі сири у світі

Хоча «Пуле» є найдорожчим сиром у світі, є ще кілька видів сирів, які коштують також дуже дорого.

Moose Cheese

Виробляється на фермі Moose House у Швеції з молока лосів. Лосине молоко дуже рідке, його одержують лише у певний період року, що сильно обмежує виробництво. Вартість кілограма сиру може досягати $1000.

Clawson Stilton Gold

Виробляється в Англії. Це елітний англійський сир з додаванням їстівних пластівців з 24-каратного золота.

Queso Cabrales

Це один із найдорожчих блакитних сирів, який роблять в Іспанії із суміші коров'ячого, овечого та козячого молока. Рекордний екземпляр цього сиру продали на аукціоні за більш ніж 30 тис євро за 2 кг.

Bitto Storico

Цей сир роблять в Італії з молока корів породи Бітто з додаванням невеликої кількості козячого молока. Чим старший сир, тим вища його ціна, яка може досягати кількох сотень доларів за кг.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року українські сировари зіткнулися з тривожними тенденціями: імпорт сиру зріс у середньому на 25% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Іноземні тверді сири вже охопили майже половину внутрішнього ринку. Вітчизняні виробники б'ють на сполох, оскільки їм складно конкурувати з іноземними компаніями.

До слова, для гурманів сири брі та камамбер – делікатеси, а от для вчених та біологів – це ціла екосистема, що складається з певного набору грибів і бактерій, здатних перетворити молочні жири та білки на сотні різних сполук. Проте, наразі камамбер та брі знаходяться на межі вимирання, а точніше ті мікроорганізми, які його створюють.