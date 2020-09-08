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    У світі

    Принц Гаррі повернув витрачені на ремонт його резиденції 2,4 млн фунтів

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    Принц Гаррі повернув витрачені на ремонт його резиденції 2,4 млн фунтів - Принц Гаррі повернув витрачені на ремонт його резиденції 2,4 млн фунтів
    Принц Гаррі повернув витрачені на ремонт його резиденції 2,4 млн фунтів

    Погашення боргу стало можливим після укладення контракту з стрімінговим сервісом Netflix

    Британський принц Гаррі виплатив 2,4 млн фунтів, витрачені на ремонт Фрогмор-котеджу в Віндзорі в Великобританії.

    Про це повідомляє газета Daily Mail з посиланням на представника принца.

    За його словами, принц повернув всю суму, зробивши внесок у Грант суверена, який надається членам королівської сім'ї для виконання офіційних обов'язків.

    Видання відзначає, що погашення боргу стало можливим після укладення контракту з стрімінговим сервісом Netflix на створення документальних та художніх фільмів.

    Принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Лос-Анджелес з Канади в кінці березня, щоб почати нове самостійне життя поза королівської сім'ї. Однак перші 12 місяців будуть вважатися пробними. Таким чином, в 2021 році пара зможе повернути свій королівський статус і відновити колишні засади життя, виконуючи королівські обов'язки.

    Раніше повідомлялося, що принц Гаррі був помічений в аеропортах Лос-Анджелеса і Лондона. Як виявилося, онук королеви Єлизавети II таємно прилетів до Великої Британії для того, щоб вирішити візове питання.

    Велика Британія ремонт Меган Маркл Принц Гарри
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