Принц Гаррі повернув витрачені на ремонт його резиденції 2,4 млн фунтів
Погашення боргу стало можливим після укладення контракту з стрімінговим сервісом Netflix
Британський принц Гаррі виплатив 2,4 млн фунтів, витрачені на ремонт Фрогмор-котеджу в Віндзорі в Великобританії.
Про це повідомляє газета Daily Mail з посиланням на представника принца.
За його словами, принц повернув всю суму, зробивши внесок у Грант суверена, який надається членам королівської сім'ї для виконання офіційних обов'язків.
Видання відзначає, що погашення боргу стало можливим після укладення контракту з стрімінговим сервісом Netflix на створення документальних та художніх фільмів.
Принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Лос-Анджелес з Канади в кінці березня, щоб почати нове самостійне життя поза королівської сім'ї. Однак перші 12 місяців будуть вважатися пробними. Таким чином, в 2021 році пара зможе повернути свій королівський статус і відновити колишні засади життя, виконуючи королівські обов'язки.
Раніше повідомлялося, що принц Гаррі був помічений в аеропортах Лос-Анджелеса і Лондона. Як виявилося, онук королеви Єлизавети II таємно прилетів до Великої Британії для того, щоб вирішити візове питання.