Принц Гаррі повернув витрачені на ремонт його резиденції 2,4 млн фунтів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Принц Гаррі повернув витрачені на ремонт його резиденції 2,4 млн фунтів

Погашення боргу стало можливим після укладення контракту з стрімінговим сервісом Netflix

Британський принц Гаррі виплатив 2,4 млн фунтів, витрачені на ремонт Фрогмор-котеджу в Віндзорі в Великобританії.

Про це повідомляє газета Daily Mail з посиланням на представника принца.

За його словами, принц повернув всю суму, зробивши внесок у Грант суверена, який надається членам королівської сім'ї для виконання офіційних обов'язків.

Видання відзначає, що погашення боргу стало можливим після укладення контракту з стрімінговим сервісом Netflix на створення документальних та художніх фільмів.

Принц Гаррі і Меган Маркл перебралися в Лос-Анджелес з Канади в кінці березня, щоб почати нове самостійне життя поза королівської сім'ї. Однак перші 12 місяців будуть вважатися пробними. Таким чином, в 2021 році пара зможе повернути свій королівський статус і відновити колишні засади життя, виконуючи королівські обов'язки.

Раніше повідомлялося, що принц Гаррі був помічений в аеропортах Лос-Анджелеса і Лондона. Як виявилося, онук королеви Єлизавети II таємно прилетів до Великої Британії для того, щоб вирішити візове питання.