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Василь Шкляр не їздить далеко з дому заради кішки. Зворушлива історія письменника

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Шкляр: Багато літ живемо разом
фото: Територія А

Письменник Василь Шкляр розповів зворушливу історію про свою кішку: заради неї він не їздить далеко з дому

Відомий український письменник Василь Шкляр поділився зворушливою особистою історією про свою кішку, яка, за його словами, обрала його, і заради якої він тепер обмежує свої поїздки далеко від дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Василя Шкляра.

Шкляр розповів, що кішка якось прибилася до його подвір'я. Спочатку він «брутально відігнав» її, адже знав, наскільки складно буде з твариною, особливо якщо часто доводиться від'їжджати. Проте кішка повернулася знову, і серце письменника «не витримало».

«Відтоді багато літ живемо разом», – поділився Василь Шкляр. Він розповів, що раніше, коли він їздив у відрядження на кілька днів, сусіди, маючи ключі від його будинку, доглядали за улюбленицею.

«Жоден ветеринар не може визначити, скільки їй років, але кажуть, що як для кішки дуже багато. Саме через вік вона недавно втратила зір», – розповів Василь Шкляр.

За словами письменника, наразі він став поводирем кішки. «Тому прошу з розумінням ставитися до моїх відмов щодо презентацій далеко від Києва. Я її дуже люблю», – зазначив письменник.

Нагадаємо, відомі українські письменники, серед яких Василь Шкляр, Любов Відута, Олекса Бик, Лариса Ніцой, Роман Коваль, звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом офіційно повернути Росії її історичну назву – «Московія».

У своєму зверненні автори наголошують, що Росія привласнила значну частину української історії та культурної спадщини. Вони вважають, що повернення справжньої назви допоможе не лише відновити історичну справедливість, а й сприятиме усвідомленню поневоленими народами імперії їхньої ідентичності.

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Теги: Василь Шкляр тварини письменник

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Життя

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