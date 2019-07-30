Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
Приглашенный редактор британского Vogue герцогиня Саксесская Меган Маркл взяла интервью у экс-первой леди США Мишель Обамы
Герцогиня и экс-первая леди США побеседовали о материнстве и воспитании детей.
Меган Маркл отметила, что отправляла простые вопросы в письменном виде и не рассчитывала получить столь развернутых, вдумчивых ответов: «Рассказ Мишель лишний раз напомнил мне о том, почему она стала такой всемирно уважаемой общественной фигурой. Независимо от вашего происхождения, легко почувствовать связь с миссис Обамой. Есть что-то волшебное в том, как она привлекает вас своей милой, откровенной, приземленной личностью».
Мишель Обама рассказала о том, чему научило ее материнство. С появлением на свет дочерей, она поняла, что самая главная ее работа заключается в том, чтобы дать возможность ее детям развиваться и исследовать мир, стать теми, кем они сами хотят.
«Материнство также научило меня, что моя задача — не прокладывать путь для них, чтобы устранить все возможные невзгоды. Но в то же время я должна быть безопасным и местом для них, куда они могут приземлиться, когда потерпят неудачу. И я должна показать им, как снова и снова вставать на ноги после поражений». — рассказала миссис Обама.
Мишель Обама всегда желает своим детям пробовать что-то новое, пока они не найдут то, что покажется им правильным в данный момент: «Когда я училась в колледже, я думала, что хочу быть адвокатом, потому что это звучало как работа для хороших, солидных людей. Мне потребовалось несколько лет, чтобы прислушаться к своей интуиции и найти путь, который лучше подходит для того, кем я была, внутри и снаружи».
На вопрос герцогини, какой самый красивый звук доводилось слышать, Мишель снова вспомнила о своих дочерях. Она рассказала, что когда Малия и Саша были совсем крошками, они с Бараком могли часами смотреть на спящих крошек.
«Мы любили слушать их тихие звуки, особенно то, как они ворковали, погружаясь в сон. Не поймите меня неправильно, раннее родительство утомительно. Но есть что-то волшебное в том, когда в доме есть ребенок. Я так рада, что вы с Гарри испытали это, Меган. Смакуйте все это», — пожелала герцогине миссис Обама.