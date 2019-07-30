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    Жизнь

    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей

    • Розсилка
    Мишель Обама со своей семьей - Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама со своей семьей
    vesti.rs

    Приглашенный редактор британского Vogue герцогиня Саксесская Меган Маркл взяла интервью у экс-первой леди США Мишель Обамы

    Герцогиня и экс-первая леди США побеседовали о материнстве и воспитании детей.

    Меган Маркл отметила, что отправляла простые вопросы в письменном виде и не рассчитывала получить столь развернутых, вдумчивых ответов: «Рассказ Мишель лишний раз напомнил мне о том, почему она стала такой всемирно уважаемой общественной фигурой. Независимо от вашего происхождения, легко почувствовать связь с миссис Обамой. Есть что-то волшебное в том, как она привлекает вас своей милой, откровенной, приземленной личностью».


    Барак и Мишель Обама с дочерьми. Фото: Cosmo.ru

    Барак и Мишель Обама с дочерьми. Фото: Cosmo.ru

    Мишель Обама рассказала о том, чему научило ее материнство. С появлением на свет дочерей, она поняла, что самая главная ее работа заключается в том, чтобы дать возможность ее детям развиваться и исследовать мир, стать теми, кем они сами хотят.

    «Материнство также научило меня, что моя задача — не прокладывать путь для них, чтобы устранить все возможные невзгоды. Но в то же время я должна быть безопасным и местом для них, куда они могут приземлиться, когда потерпят неудачу. И я должна показать им, как снова и снова вставать на ноги после поражений». —  рассказала миссис Обама.

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    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей
    Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей

    Мишель Обама всегда желает своим детям пробовать что-то новое, пока они не найдут то, что покажется им правильным в данный момент: «Когда я училась в колледже, я думала, что хочу быть адвокатом, потому что это звучало как работа для хороших, солидных людей. Мне потребовалось несколько лет, чтобы прислушаться к своей интуиции и найти путь, который лучше подходит для того, кем я была, внутри и снаружи».

    На вопрос герцогини, какой самый красивый звук доводилось слышать, Мишель снова вспомнила о своих дочерях. Она рассказала, что когда Малия и Саша были совсем крошками, они с Бараком могли часами смотреть на спящих крошек.

    Барак и Мишель Обама с дочерьми. Фото: Tatler.ru
    Барак и Мишель Обама с дочерьми. Фото: Tatler.ru

    «Мы любили слушать их тихие звуки, особенно то, как они ворковали, погружаясь в сон. Не поймите меня неправильно, раннее родительство утомительно. Но есть что-то волшебное в том, когда в доме есть ребенок. Я так рада, что вы с Гарри испытали это, Меган. Смакуйте все это», — пожелала герцогине миссис Обама.

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