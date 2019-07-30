Мишель Обама призналась, что могла часами смотреть на спящих дочерей



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Мишель Обама со своей семьей vesti.rs

Приглашенный редактор британского Vogue герцогиня Саксесская Меган Маркл взяла интервью у экс-первой леди США Мишель Обамы

Герцогиня и экс-первая леди США побеседовали о материнстве и воспитании детей.

Меган Маркл отметила, что отправляла простые вопросы в письменном виде и не рассчитывала получить столь развернутых, вдумчивых ответов: «Рассказ Мишель лишний раз напомнил мне о том, почему она стала такой всемирно уважаемой общественной фигурой. Независимо от вашего происхождения, легко почувствовать связь с миссис Обамой. Есть что-то волшебное в том, как она привлекает вас своей милой, откровенной, приземленной личностью».





Барак и Мишель Обама с дочерьми. Фото: Cosmo.ru

Мишель Обама рассказала о том, чему научило ее материнство. С появлением на свет дочерей, она поняла, что самая главная ее работа заключается в том, чтобы дать возможность ее детям развиваться и исследовать мир, стать теми, кем они сами хотят.

«Материнство также научило меня, что моя задача — не прокладывать путь для них, чтобы устранить все возможные невзгоды. Но в то же время я должна быть безопасным и местом для них, куда они могут приземлиться, когда потерпят неудачу. И я должна показать им, как снова и снова вставать на ноги после поражений». — рассказала миссис Обама.