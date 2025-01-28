Спека в Європі забере мільйони життів: дослідження

Смертність від спеки – лише один із показників впливу зростаючих температур на людину

До кінця століття найбільша кількість смертей, пов'язаних з температурою, буде зареєстрована в Барселоні

Зміна клімату може призвести до збільшення кількості смертей від спеки в Європі на 2,3 млн. осіб до 2099 року, підрахували вчені. Про це пише Еuronews.

Це з'ясували учасники дослідження з Лабораторії моделювання довкілля та здоров'я (EHM) Лондонської школи гігієни та тропічної медицини (LSHTM), оприлюдненого в журналі Nature Medicine.

Дослідження надає переконливі докази того, що різке зростання кількості смертей, пов'язаних із спекою, набагато перевищить будь-яке зниження смертності, пов'язане з холодом, що призведе до зростання смертності по всій Європі.

За оцінками команди, зміна клімату може призвести до більш ніж 2,3 млн додаткових смертей, пов'язаних із високою температурою у 854 європейських містах до 2099 року. Щоправда, на думку дослідників, 70 % цих трагедій можна уникнути, якщо вжити оперативних заходів щодо оздоровлення планети.

Де найнебезпечніше?

За прогнозами, до кінця століття найбільша кількість смертей, пов'язаних з температурою, буде зареєстрована в Барселоні – 246 082. За нею слідують Рим із прогнозованими 147 738 смертями та Неаполь із 147 248.

Четвертим у списку є іспанське місто Мадрид (129 716), а на п'ятому місці – Мілан (110 131). Далі йдуть Афіни з прогнозованими 87523 смертями, Валенсія (67519), Марсель (51306), Бухарест (47468) і Генуя (36338).

Дослідники зазначають, що пік смертей прогнозується у найбільш густонаселених середземноморських містах. Але постраждати можуть і невеликі міста на Мальті, Іспанії та Італії.

У міру віддалення від Середземномор'я наслідки будуть менш серйозними. В інших європейських столицях, наприклад, у Парижі, можливо менше, але все ж таки зростання смертності, причому як від холоду, так і від спеки.

На півночі, на Британських островах та в Скандинавії, згідно з дослідженням, можливе чисте зниження кількості смертей, пов'язаних із температурою довкілля. Наприклад, прогнозовані цифри Лондона показують, що до кінця століття кількість смертей зменшиться на 27 455.

Але, як зазначають дослідники, цей плюс значно перекривають мінуси решти Європи, де сукупно можливо понад 2 мільйони додаткових смертей.

Чи можна пристосуватись?

Європа нагрівається швидше, ніж будь-який інший континент Землі. Сучасні кліматичні моделі підтверджують, що температура в цій частині світу зростає вдвічі швидше, ніж у середньому на планеті.

Прогнозовані цифри приголомшують, але збільшення числа смертей – не єдина потенційна проблема, з якою може зіткнутися Європа з потеплінням.

«Смертність від спеки – лише один із показників впливу зростаючих температур на людину. Екстремальна спека не тільки вбиває, а й викликає цілу низку серйозних проблем зі здоров'ям. Спека пов'язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, викиднів та поганого психічного стану», – каже Мадлен Томсон, керівник відділу впливу на клімат та адаптації до нього глобального благодійного фонду Wellcome.

Томсон додає, що суспільство загалом не готове до цих викликів. Містам і селам необхідно швидко адаптуватися до змін, навчитися боротися з підвищенням температури. Культивація зелених насаджень, створення водойм можуть допомогти охолодити міське середовище, де тепло затримується будівлями і великою кількістю асфальту або бетону.

Проте й цим заходів мало. Дослідження показує, що навіть величезні зусилля щодо адаптації міст до зміни температури не дозволять збалансувати зростання ризиків для здоров'я через ари, особливо в найбільш уразливих регіонах, таких як Середземномор'я, Центральна Європа та Балкани.

Цікаво, що лише значне та швидке скорочення викидів вуглекислого газу може знизити кількість смертей від екстремальної спеки. «Наші результати підкреслюють нагальну необхідність активного пом'якшення наслідків зміни клімату. Це особливо важливо для Середземномор'я, де, якщо нічого не зробити, наслідки можуть бути жахливими», – зазначає доктор П'єр Массело, провідний автор дослідження в EHM-Lab при LSHTM.

Нагадаємо, міжнародна група вчених із Швейцарської вищої технічної школи Цюріха, Стенфордського університету та Університету штату Колорадо опублікувала тривожні результати нового дослідження у журналі Environmental Research Letters. Згідно з їхнім аналізом, критичний поріг потепління в 1,5 градуси Цельсія буде досягнутий набагато раніше, ніж передбачалося раніше