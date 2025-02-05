Уряд Іспанії погодився скоротити робочий тиждень

Рішення про скорочення робочого тижня називають одним із найважливіших кроків іспанського коаліційного уряду.

У вівторок, 4 лютого, іспанські міністри на засіданні погодилися скоротити робочий час з 40 до 37,5 години на тиждень без зміни заробітної плати, незважаючи на спротив з боку асоціацій роботодавців. Відповідний указ підписала міністерка праці Йоланда Діас.

«Ця пропозиція полягає у тому, щоб жити краще, працювати менше і бути набагато продуктивнішими та ефективнішими в економічному плані», – сказала Діас журналістам.

Цей крок ще має бути схвалений парламентом, де лівоцентристський уряд на чолі з прем'єр-міністром-соціалістом Педро Санчесом не має явної більшості і залежить від збалансування вимог кількох менших партій для ухвалення законів.

Запропоновані зміни викликали гострі суперечки між урядом, роботодавцями та профспілками. Міністерка праці Йоланда Діас стикнулася, зокрема, з критикою з боку Іспанського центрбанку, де попередили про можливі негативні економічні наслідки від впровадженої ініціативи.

Передбачається, що скорочення робочого часу зі збереженням повної оплати торкнеться майже 12 мільйонів працівників у приватному секторі, переважно в роздрібній торгівлі, сільському господарстві та у сфері громадського харчування. При цьому 37,5-годинний тиждень вже застосовується в державному секторі та у великих компаніях

Раніше стало відомо, що двісті британських компаній перейшли на постійний чотириденний робочий тиждень для всіх своїх співробітників без втрати заробітної плати.