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Що обговорюватимуть союзники на екстреному саміті Макрона? Глава МЗС Іспанії розкрив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Що обговорюватимуть союзники на екстреному саміті Макрона? Глава МЗС Іспанії розкрив деталі
Хосе Мануель Альбарес зауважив, що загарбницька війна не повинна бути винагороджена
фото: Reuters

У зустрічі візьмуть участь представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Данії

На екстреному саміті в Парижі, ініційованому президентом Франції Еммануелем Макроном, європейські лідери обговорять, як запобігти ситуації, коли мирні переговори щодо України можуть обернутися фактичним винагородженням Росії за її агресію. Про це повідомив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Reuters.

Іспанський міністр наголосив, що загарбницька війна не повинна отримувати жодних винагород, оскільки це може створити небезпечний прецедент і стимулювати інші країни до подібних дій.

«Я переконаний, що Путін продовжуватиме атакувати та бомбити Україну. Тому я не бачу миру на горизонті зараз», – зазначив Альбарес.

Про підготовку саміту стало відомо 15 лютого від міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Раніше Reuters повідомляло, що у зустрічі візьмуть участь представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Італії, Іспанії та Данії, яка виступатиме від імені балтійських і скандинавських країн.

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Теги: Данія Іспанія Італія Польща Велика Британія саміт Франція Еммануель Макрон

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