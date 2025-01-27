Потап засвітився у центрі Валенсії з плакатом і сумкою в клітинку (відео)

Потап провів дегустацію для іноземців на центральній вулиці Валенсії

Відомий український репер та продюсер Потап, який живе за кордоном, з'явився у центрі Валенсії, Іспанія. Відповідне відео оприлюднив рієлтор Андрій.

На кадрах видно, як Потап, котрий нещодавно перебував у США та змінив псевдонім на Slavic Balagan, з'явився на центральній вулиці у Валенсії у червоному спортивному костюмі. Також він тримав жовтий плакат з написом Slavic Degustation, що в перекладі означає «слов'янська дегустація».

На відео поруч з ним був ще один чоловік – Едуард, який працював з гуртом «Время и стекло» та був учасником Mozgi. Він тримав чарки з напоями для дегустації, а перед артистами стояла сумка з новим сценічним ім'ям Потапа.

Ймовірно, таким чином Потап намагається популяризувати своє нове ім'я серед європейців.

Користувачі соцмереж активно коментують відео та стверджують, що Потап зробив антирекламу іспанському місту.

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Дехто із користувачів соцмереж взагалі стверджує, що на відео не Потап, а схожа людина.

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Нагадаємо, що відомий український продюсер та виконавець Потап, який живе за кордоном, несподівано з'явився у мережі та анонсував концерти у США.

Як повідомлялося, відомий український продюсер та виконавець Потап засвітився у Лондоні на Різдво. У себе в Instagram репер опублікував світлину на тлі традиційного різдвяного віночка з гілочок та пригадав музичну спадщину Великої Британії. Виконавець також закликав не забувати про музичні традиції України, «відомої своїми душевними мелодіями та могутніми голосами». Однак не всі користувачі оцінили різдвяну світлину з Великої Британії та написали у своїх коментарях все, що думають про Потапа.

Ще раніше українського продюсера та виконавця Потапа помітили у Дубаї, де він розважався в елітному ресторані. При цьому він був не сам, а в компанії росіян.

До слова, Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу. Деякі українці зауважили, що пісня має примітивний текст, який принижує працю та старання людей, які займаються безоплатною суспільно-корисною діяльністю. Також розкритикували зовсім невідповідний мотив мелодії, схожий на решту танцювальних треків зірки.