Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Потап засвітився у центрі Валенсії з плакатом і сумкою в клітинку (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Потапа помітили в іспанському місті Валенсія
фото: скріншот з відео

Потап провів дегустацію для іноземців на центральній вулиці Валенсії

Відомий український репер та продюсер Потап, який живе за кордоном, з'явився у центрі Валенсії, Іспанія. Відповідне відео оприлюднив рієлтор Андрій.

На кадрах видно, як Потап, котрий нещодавно перебував у США та змінив псевдонім на Slavic Balagan, з'явився на центральній вулиці у Валенсії у червоному спортивному костюмі. Також він тримав жовтий плакат з написом Slavic Degustation, що в перекладі означає «слов'янська дегустація».

На відео поруч з ним був ще один чоловік – Едуард, який працював з гуртом «Время и стекло» та був учасником Mozgi. Він тримав чарки з напоями для дегустації, а перед артистами стояла сумка з новим сценічним ім'ям Потапа.

Ймовірно, таким чином Потап намагається популяризувати своє нове ім'я серед європейців.

Користувачі соцмереж активно коментують відео та стверджують, що Потап зробив антирекламу іспанському місту.

Потап засвітився у центрі Валенсії з плакатом і сумкою в клітинку (відео) фото 1
Потап засвітився у центрі Валенсії з плакатом і сумкою в клітинку (відео) фото 2
скріншот

Дехто із користувачів соцмереж взагалі стверджує, що на відео не Потап, а схожа людина. 

Потап засвітився у центрі Валенсії з плакатом і сумкою в клітинку (відео) фото 3
Потап засвітився у центрі Валенсії з плакатом і сумкою в клітинку (відео) фото 4
скріншот

Нагадаємо, що відомий український продюсер та виконавець Потап, який живе за кордоном, несподівано з'явився у мережі та анонсував концерти у США.

Як повідомлялося, відомий український продюсер та виконавець Потап засвітився у Лондоні на Різдво. У себе в Instagram репер опублікував світлину на тлі традиційного різдвяного віночка з гілочок та пригадав музичну спадщину Великої Британії. Виконавець також закликав не забувати про музичні традиції України, «відомої своїми душевними мелодіями та могутніми голосами». Однак не всі користувачі оцінили різдвяну світлину з Великої Британії та написали у своїх коментарях все, що думають про Потапа. 

Ще раніше українського продюсера та виконавця Потапа помітили у Дубаї, де він розважався в елітному ресторані. При цьому він був не сам, а в компанії росіян.

До слова, Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу. Деякі українці зауважили, що пісня має примітивний текст, який принижує працю та старання людей, які займаються безоплатною суспільно-корисною діяльністю. Також розкритикували зовсім невідповідний мотив мелодії, схожий на решту танцювальних треків зірки.

Читайте також:

Теги: Іспанія Потап співак музикант

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

20 найпопулярніших пісень України. Хіт-парад 2024
20 найпопулярніших пісень України. Хіт-парад 2024 Підсумки
31 грудня, 2024, 19:00
Юрій Іваськевич: «Я почув пісню «Птахи» і зрозумів, що повинен її заспівати»
Оперний співак із Запоріжжя заспівав щемливу пісню про загиблих побратимів
27 грудня, 2024, 14:40
Мирослав Щербак через свої заяви втрапив у скандал
Полтавський музикант втрапив у скандал через висловлювання про ТЦК
3 сiчня, 12:31
Потап анонсував концерти у низці американських штатів
Скандальний український продюсер, який живе за кордоном, анонсував тур США
13 сiчня, 08:19
Артист поки не розкрив деталей нападу, проте заявив, що нападники були вдягнені у мілітарну форму
«За дівчат треба боротися». На популярного співака скоєно напад у Києві
13 сiчня, 19:29
Аварія на підйомнику на гірськолижному курорті в Іспанії
На гірськолижному курорті в Іспанії сталася аварія на підйомнику. Постраждало понад 30 людей
19 сiчня, 02:49
Із сайту Білого дому прибрали версію іспанською мовою, натомість на екрані з’являється напис «Go home»
Після вступу Трампа на посаду президента із сайту Білого дому зникла іспаномовна версія
21 сiчня, 20:05
Фінал Нацвідбору відбудеться 8 лютого
Євробачення-2025. Представлено пісні фіналістів Нацвідбору (відео)
23 сiчня, 17:32
Фірму-переможця було визначено шляхом проведення мистецького конкурсу
Продакшн Пінчука заробить 10,5 млн грн на Євробаченні
24 сiчня, 14:58

Шоу-біз

Потап засвітився у центрі Валенсії з плакатом і сумкою в клітинку (відео)
Потап засвітився у центрі Валенсії з плакатом і сумкою в клітинку (відео)
Оскар-2025. Усі номінанти та фаворити букмекерів
Оскар-2025. Усі номінанти та фаворити букмекерів
Кінопродюсер Роднянський підтримав актора з РФ, якого номінували на «Оскар»
Кінопродюсер Роднянський підтримав актора з РФ, якого номінували на «Оскар»
Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої
Тіна Кароль – 40. Творчий шлях та цікаві факти із життя співачки, яка претендує на статус першої
Дантес переспівав відому пісню Білик та вразив мережу (відео)
Дантес переспівав відому пісню Білик та вразив мережу (відео)
Популярні американські співачки заявили, що Instagram блокує «відписку» від сторінки Трампа
Популярні американські співачки заявили, що Instagram блокує «відписку» від сторінки Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 січня 2025
27K
Каратист не повернувся в Україну з міжнародних змагань: як він пояснив своє рішення
25K
Російський лікар помилково відрізав здоровий ріг меніска чемпіонці Європи з гімнастики
16K
Скільки людей залишилося в Україні: демограф назвав реальну цифру
12K
«Путінська диверсія» у Балтійському морі: Німеччина готує відповідь

Новини

Російський тренер Черчесов, який насміхався над казахською мовою, залишив посаду
Сьогодні, 13:40
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:21
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 сiчня, 00:20

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua