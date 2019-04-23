Мелания Трамп устроила детский праздник на лужайке у Белого дома



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Мелание Трамп

72-летний Дональд и 48-летняя Мелания Трамп вернулись из Флориды в Вашингтон

Согласно давней традиции на лужайке Белого дома президентская чета собрала детей и их родителей для празднования Пасхи.

На мероприятии первая леди США появилась в комфортном стильном наряде. Мелания была одета в замшевое платье американского бренда Michael Kors нежно-голубого цвета. Чтобы поспевать за маленькими гостями, которые искали пасхальные яйца на газоне, супруга президента сменила каблуки на удобные бежевые балетки.

Ранее президент и его супруга отметили католическую Пасху в кругу семьи. Для этого они отправились в их резиденцию во Флориде, где также посетили традиционную церковную службу в чеcть праздника.

Джерело: graziamagazine.ru