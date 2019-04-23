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    Жизнь

    Мелания Трамп устроила детский праздник на лужайке у Белого дома

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    Мелание Трамп - Мелания Трамп устроила детский праздник на лужайке у Белого дома
    Мелание Трамп

    72-летний Дональд и 48-летняя Мелания Трамп вернулись из Флориды в Вашингтон

    Согласно давней традиции на лужайке Белого дома президентская чета собрала детей и их родителей для празднования Пасхи.

    На мероприятии первая леди США появилась в комфортном стильном наряде. Мелания была одета в замшевое платье американского бренда Michael Kors нежно-голубого цвета. Чтобы поспевать за маленькими гостями, которые искали пасхальные яйца на газоне, супруга президента сменила каблуки на удобные бежевые балетки.

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    Мелания Трамп устроила детский праздник на лужайке у Белого дома
    Мелания Трамп устроила детский праздник на лужайке у Белого дома
    Мелания Трамп устроила детский праздник на лужайке у Белого дома
    Мелания Трамп устроила детский праздник на лужайке у Белого дома
    Мелания Трамп устроила детский праздник на лужайке у Белого дома

    Ранее президент и его супруга отметили католическую Пасху в кругу семьи. Для этого они отправились в их резиденцию во Флориде, где также посетили традиционную церковную службу в чеcть праздника.

    Джерело: graziamagazine.ru

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