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    Графические узоры на шелке: Мелания Трамп поразила стильным луком гостей Белого дома

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    Мелания Трамп - Графические узоры на шелке: Мелания Трамп поразила стильным луком гостей Белого дома
    Мелания Трамп
    womanhit.ru

    Первая леди США в честь Дня святого Патрика остановила свой выбор на наряде с зеленым орнаментом

    17 марта в европейских городах будут с размахом отмечать День святого Патрика. По этому случаю Дональд и Мелания Трамп устроили торжественную встречу в Белом доме с премьер-минитистром Ирландии (страны-родоначальницы праздника) Лео Варадкаром и другими официальными лицами.

    Для приема Мелания выбрала черное шелковое платье Diane von Furstenberg с графичными элементами мятного цвета и лодочки Christian Louboutin, пишет Grazia. Макияж и прическа первой леди США были, как обычно, безупречными — она сделала свою фирменную пышную укладку с осветленным прядями и макияж с акцентом на глаза. 

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    Графические узоры на шелке: Мелания Трамп поразила стильным луком гостей Белого дома
    Графические узоры на шелке: Мелания Трамп поразила стильным луком гостей Белого дома
    Графические узоры на шелке: Мелания Трамп поразила стильным луком гостей Белого дома
    Графические узоры на шелке: Мелания Трамп поразила стильным луком гостей Белого дома
    Графические узоры на шелке: Мелания Трамп поразила стильным луком гостей Белого дома

    Мелания Трамп весь вечер была в приподнятом настроении, охотно фотографировалась и общалась с гостями вечера.

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