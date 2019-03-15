Графические узоры на шелке: Мелания Трамп поразила стильным луком гостей Белого дома



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Мелания Трамп womanhit.ru

Первая леди США в честь Дня святого Патрика остановила свой выбор на наряде с зеленым орнаментом

17 марта в европейских городах будут с размахом отмечать День святого Патрика. По этому случаю Дональд и Мелания Трамп устроили торжественную встречу в Белом доме с премьер-минитистром Ирландии (страны-родоначальницы праздника) Лео Варадкаром и другими официальными лицами.

Для приема Мелания выбрала черное шелковое платье Diane von Furstenberg с графичными элементами мятного цвета и лодочки Christian Louboutin, пишет Grazia. Макияж и прическа первой леди США были, как обычно, безупречными — она сделала свою фирменную пышную укладку с осветленным прядями и макияж с акцентом на глаза.

Мелания Трамп весь вечер была в приподнятом настроении, охотно фотографировалась и общалась с гостями вечера.