Міхаель Шумахер з'явився на весіллі дочки: перший публічний вихід за 11 років

Німецький автогонщик Міхаель Шумахер вперше за довгі роки вийшов у світ

Семикратний чемпіон світу з Формули-1 Міхаель Шумахер, який з 2013 року не з'являвся на публіці через важку травму голови, відвідав весілля своєї дочки Джини-Марії. Церемонія відбулася 28 вересня на розкішній віллі на Мальорці, яку сім'я Шумахерів придбала у президента «Реал Мадрид» Флорентіно Переса. Про це пише британський таблоїд The Mirror.

У грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у французьких Альпах. Він впав і вдарився головою об скелю, незважаючи на шолом. Після двох нейрохірургічних операцій гонщик був уведений у штучну кому, в якій пробув 207 днів. З моменту виходу з коми Міхаель перебуває під постійним наглядом лікарів і не з'являвся на публіці.

Поява Шумахера на весіллі дочки стала справжньою сенсацією. Його дружина Корінна всі ці роки ретельно оберігала приватне життя сім'ї, і інформація про стан здоров'я Міхаеля була вкрай обмеженою.

Весілля Джини-Марії та її обранця Ієна Бетке відбулося у вузькому колі близьких та друзів. За деякими даними, гостей попросили здати мобільні телефони, щоб запобігти витоку фотографій Шумахер.

Зазначимо, що на святі було близько 100 гостей, проте їх попросили здати свої мобільні телефони, щоб вони не змогли сфотографувати Шумахера.

Поява Міхаеля на публіці дає надію на те, що його стан покращується. Очікується, що найближчим часом він також відвідає весілля свого сина Міка.