Кріштіану Роналду набирає працівників до свого готелю: які вимоги і зарплати

Кріштіану Роналду пропонує роботу у своєму готелі в Мадриді. Там обіцяють 50 днів відпустки, постійний контракт і хорошу зарплату

Бізнес португальського футболіста Кріштіану Роналду продовжує набирати обертів. Тепер він підбирає співробітників для роботи у своєму готелі в Мадриді, пише видання Marca. Видання також поділилося докладним переліком вакансій та зарплат на них.

Днями в мережі з'явилися пропозиції щодо роботи в готелі Pestana CR7, що належить Роналду. Туди потрібні люди на різні посади: домробітниця, супервайзер, швейцар, портьє і молодший офіціант.

Роналду є власником готелю Pestana CR7

Від кандидатів для роботи потрібен високий рівень англійської мови (B2 або C1), а в деяких випадках також потрібна наявність середньої чи вищої професійної освіти.

Зарплата на посади керівника становитиме €2300 тис. на місяць. На посаді офіціанта – €1300 тис.

«Наприклад, швейцар матиме зарплату €23 тис. на рік, молодший офіціант з обслуговування сніданків, працюючи лише 20 годин на тиждень, матиме заробіток €13 тис. на рік», – підрахувало видання.

Готель Роналду розташований у Мадриді, і пропонує гостям гарні готельні номери

Майбутнім працівникам також пропонується безстроковий контракт, до якого додаються перепустки до ресторану (тобто оплачується харчування), медичне страхування, яке сплатить компанія, пільговий тариф бажаючим зупинитися в одному з готелів мережі, а також знижка 25% у барах та ресторанах. Щодо відпустки, то у працівників вона становить 30 днів на рік плюс 20 додаткових днів.

Нагадаємо, нападник збірної Португалії та саудівського «Аль-Насра» Кріштіану Роналду зізнався, що не бачить себе тренером після завершення ігрової карʼєри. За словами португальського футболіста, після завершення ігрової карʼєри він буде розвивати свій бізнес.