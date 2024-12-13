Командувача ОТУ «Донецьк» Луценка звільнено: відомо, хто його замінить

Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах

Командувача ОТУ «Донецьк» Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування російсько-окупаційних військ до Покровська. На цю посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Неназваний український посадовець розповів виданню, що Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах.

За словами співрозмовника видання, українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ.

Зазначимо, 54-річний Олександр Георгійович Тарнавський – український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал. У червні 2023 року став командувачем ОСУВ «Таврія». Командував українським контрнаступом 2023 року в районі Оріхова. Він – повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Також нагороджений орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, як повідомили аналітики проєкту Deep State 12 грудня, Леценко знятий з посади і переведений до командування Сухопутних військ. Вони зазначали, що в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині «Успенівського мішка». Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

«Ситуація критична для всіх, окрім Луценка, вже екскомандувача ОТУ «Донецьк». За нашою інформацією, він знятий з посади і переведений до командування Сухопутних військ. Натомість ми можемо почути від нового командувача традиційне «відійшли на підготовлені позиції», – говорили аналітики.