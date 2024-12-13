Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командувача ОТУ «Донецьк» Луценка звільнено: відомо, хто його замінить

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Командувача ОТУ «Донецьк» Луценка звільнено: відомо, хто його замінить
Олександр Георгійович Тарнавський – український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал.
фото з відкритих джерел

Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах

Командувача ОТУ «Донецьк» Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування російсько-окупаційних військ до Покровська. На цю посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Неназваний український посадовець розповів виданню, що Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах.

За словами співрозмовника видання, українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ.

Зазначимо, 54-річний Олександр Георгійович Тарнавський – український військовослужбовець, воєначальник, бригадний генерал. У червні 2023 року став командувачем ОСУВ «Таврія». Командував українським контрнаступом 2023 року в районі Оріхова. Він – повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Також нагороджений орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, як повідомили аналітики проєкту Deep State 12 грудня, Леценко знятий з посади і переведений до командування Сухопутних військ. Вони зазначали, що в районі населених пунктів Єлизаветівка, Романівка, Веселий Гай, Ганнівка, які опинилися всередині «Успенівського мішка». Ворог намагається прорвати оборону з усіх сторін. Ключову роль у стримуванні відіграють села Трудове, Успенівка та Дальнє. Саме звідси росіяни концентрують сили для штурму Успенівки, яка перебуває під загрозою повного оточення.

«Ситуація критична для всіх, окрім Луценка, вже екскомандувача ОТУ «Донецьк». За нашою інформацією, він знятий з посади і переведений до командування Сухопутних військ. Натомість ми можемо почути від нового командувача традиційне «відійшли на підготовлені позиції», – говорили аналітики.

Теги: росія Тарнавський росіяни наступ ворог звільнення Донецьк війна ЗСУ окупанти Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України
Повітряні сили відзвітували про збиті цілі під час масованої атаки РФ
28 листопада, 11:07
Окупанти захопили Іллінку
Ворог окупував Іллінку та веде штурмові дії на сусідні села – Deep State
15 листопада, 01:59
Зеленський розповів про вітчизняні ракети
Україна розробила чотири види ракет: деталі від Зеленського
16 листопада, 11:51
Удосконалений продуктовий набір передбачає повноцінне триразове харчування військовослужбовця в умовах, коли немає можливості приготувати їжу
Для військовослужбовців ЗСУ вперше буде закуплено посилені польові сухпайки
26 листопада, 17:58
Південноукраїнська АЕС скоротила вироблення електроенергії
Три українських АЕС скоротили вироблення електроенергії – МАГАТЕ
29 листопада, 05:16
Цивільєва є двоюрідною племінницею президента РФ Володимира Путіна та дружиною міністра енергетики Сергія Цивільєва
Племінниця Путіна проговорилася про кількість росіян, зниклих безвісти на війні
4 грудня, 13:01
Партизани зафіксували та відстежили переміщення колони військової техніки
Росія перекидає військову техніку з Криму на Запорізьку область
12 грудня, 08:29
У Сирії зміниться керівництво
Коли у Сирії з'явиться нова влада? Прогноз від Hürriyet
11 грудня, 12:25
Протягом останніх трьох років компанії з Євросоюзу, США та Туреччини збільшили експорт зброї до країн Центральної Азії, таких як Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан
Росія продовжує закуповувати снайперські гвинтівки з ЄС через треті країни – The Insider
12 грудня, 02:50

Події в Україні

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 14 грудня 2024 року
Генсек НАТО Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні
Генсек НАТО Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні
Командувача ОТУ «Донецьк» Луценка звільнено: відомо, хто його замінить
Командувача ОТУ «Донецьк» Луценка звільнено: відомо, хто його замінить
Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача
Зеленський провів зміни у складі Ставки верховного головнокомандувача
Команда Трампа обговорила з Білим домом і Україною завершення війни – NBC
Команда Трампа обговорила з Білим домом і Україною завершення війни – NBC

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 грудня: ситуація на фронті
43K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 грудня 2024
37K
Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни
23K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
19K
Найдорожчий актор країни. Скільки коштує Стас Боклан
14K
Захоплення Покровська: комбат «Вовків да Вінчі» розповів про тактику росіян

Новини

14 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно з проясненнями, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 13 грудня
Вчора, 06:00
Найбільший металургійний холдинг розкрив принципи роботи з мобілізованими працівниками
12 грудня, 14:55
У деяких областях сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 12 грудня
12 грудня, 06:00
День Сухопутних військ Збройних сил України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
12 грудня, 05:00
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua