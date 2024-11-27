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Міс планета-2024: українка здобула один з титулів конкурсу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вікторія Ошур здобула перший титул на конкурсі краси
фото: скріншот з відео

Українка потрапила до топ-7 за підсумками дефіле в бікіні

Вікторія Ошур, яка представляє Україну на міжнародному конкурсі краси Міс планета-2024 у Камбоджі, здобула свій перший титул. Про це стало відомо із трансляції шоу.

Журі конкурсу відзначили доглянуте волосся українки та вручили їй титул «Міс найгарніше волосся». Вікторія Ошур отримала стрічку з назвою номінації та грошовий сертифікат.

Міс планета-2024: українка здобула один з титулів конкурсу фото 1
фото: viktoriiaoshur/Instagram

Також Ошур потрапила до топ-7 за підсумками дефіле в бікіні.

Міс планета-2024: українка здобула один з титулів конкурсу фото 2
фото: viktoriiaoshur/Instagram

Вікторія Ошур, яка цьогоріч перемогла на Міс планета Україна-2024, родом з Івано-Франківська. У 2018 році дівчина навчалася в Українській Академії Лідерства, опісля вступила до Українського Католицького Університету на факультет філософії та богослов’я.

Також Ошур розповідала, що цікавиться культурою різних народів, вивчає іноземні мови та приділяє багато часу своєму розвитку.

Нагадаємо, що «Міс Всесвіт Україна 2023» Ангеліна Усанова стала переможницею конкурсу краси «Miss Eco International 2024» у Єгипті, який відбувся у ніч на 29 квітня. Метою конкурсу було привернути увагу до екології та закликати людей дбайливо ставитися до природи.

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Теги: конкурс конкурс краси Україна Камбоджа

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