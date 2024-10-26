Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні запрацював перший завод Rheinmetall. Гарні новини від директора концерну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні запрацював перший завод Rheinmetall. Гарні новини від директора концерну
БМП Lynx
фото: Rheinmetall

Наприкінці року підприємство випустить першу в Україні надсучасну бойову піхотну машину Lynx

Німецький збройовий концерн Rheinmetall збудує в Україні чотири заводи. Один із них уже працює. Про це розповів директор концерну Армін Паппергер в інтервʼю tsn.ua.

«Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні», – розповів Паппергер.

Він уточнив, що компанія володіє 51% акцій цього підприємства.

Також Паппергер зазначив, що Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні, а також планує налагодити виробництво систем ППО.

«Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати», – наголосив директор концерну.

Паппергер також пояснив, якими будуть потужності цих заводів: «Спроможності будуть дуже хорошими. Виробнича лінія №1 буде націлена на танки. Спроможності порохового виробництва та боєприпасів будуть спрямовані на подвійне або навіть потрійне виробництво за стандартами НАТО, яких у вас немає на цей момент… Також буде виготовлення артилерії та боєприпасів для танків там».

Нагадаємо, генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.

Теги: зброя завод Україна озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посол України в Бразилії Андрій Мельник: Їхати до Бразилії звучало не як пропозиція, а як наказ
Посол Андрій Мельник: Мій десант до Бразилії був з самого початку mission impossible Інтерв’ю
7 жовтня, 13:00
Релігійне питання в Україні стоїть гостро, через російську агресію
Чому громади перестали переходити з УПЦ МП до ПЦУ і чи змінить це новий закон?
14 жовтня, 14:37
Умань очікує прибуття понад 30 тис. паломників
Група ізраїльських поліцейських прибула до Умані
27 вересня, 22:12
Лінія фронту знаходиться за 10 кілометрів від Костянтинівки
У Костянтинівці запровадиться посилена комендантська година: коли та скільки триватиме
5 жовтня, 08:43
Відтепер Telegram не можна використовувати на службових пристроях
Використання Telegram у Раді обмежено: нардеп оприлюднив фото
8 жовтня, 20:26
Кирило Верес закликав цивільних українців донатити на ЗСУ
Відомий військовий, повний кавалер ордена Богдана Хмельницького звернувся до українців
13 жовтня, 09:17
На гору Піп Іван прийшла зима
Справжня зима. У Карпатах засніжило та знизилася температура повітря (фото)
14 жовтня, 12:10
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс упевнений, що Україні для вступу в НАТО слід здолати корупцію
Міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО
19 жовтня, 16:37
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 24 жовтня, виступив на саміті Кримської платформи в Ризі
«Злочинець не повинен виграти». Звернення Зеленського до учасників саміту Кримської платформи
24 жовтня, 13:27

Події в Україні

ЗСУ створили в Курській області «дорогу смерті»: деталі від Forbes
ЗСУ створили в Курській області «дорогу смерті»: деталі від Forbes
На Курщину до понеділка перекинуть п’ять тисяч північнокорейських солдатів – NYT
На Курщину до понеділка перекинуть п’ять тисяч північнокорейських солдатів – NYT
В Україні запрацював перший завод Rheinmetall. Гарні новини від директора концерну
В Україні запрацював перший завод Rheinmetall. Гарні новини від директора концерну
Під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявлено четвертого загиблого (оновлено)
Під завалами потрощеного будинку у Дніпрі виявлено четвертого загиблого (оновлено)
Одна з областей частково лишилася без світла через атаку РФ
Одна з областей частково лишилася без світла через атаку РФ
Росія понівечила одну з найважливіших лікарень України – Зеленський
Росія понівечила одну з найважливіших лікарень України – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2024
17K
На Київщині діятимуть планові відключення світла: деталі від ДТЕК
5830
Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі
4171
«Дніпропетровщину треба готувати вже». Третя штурмова зробила тривожну заяву
3461
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3199
Італія хоче провести «шокову терапію» задля підвищення народжуваності у країні

Новини

Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та сонячно по всій країні: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 05:13
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
Вчора, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua