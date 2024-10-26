В Україні запрацював перший завод Rheinmetall. Гарні новини від директора концерну

Наприкінці року підприємство випустить першу в Україні надсучасну бойову піхотну машину Lynx

Німецький збройовий концерн Rheinmetall збудує в Україні чотири заводи. Один із них уже працює. Про це розповів директор концерну Армін Паппергер в інтервʼю tsn.ua.

«Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні», – розповів Паппергер.

Він уточнив, що компанія володіє 51% акцій цього підприємства.

Також Паппергер зазначив, що Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні, а також планує налагодити виробництво систем ППО.

«Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати», – наголосив директор концерну.

Паппергер також пояснив, якими будуть потужності цих заводів: «Спроможності будуть дуже хорошими. Виробнича лінія №1 буде націлена на танки. Спроможності порохового виробництва та боєприпасів будуть спрямовані на подвійне або навіть потрійне виробництво за стандартами НАТО, яких у вас немає на цей момент… Також буде виготовлення артилерії та боєприпасів для танків там».

Нагадаємо, генеральний директор німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер 14 березня під час презентації результатів діяльності компанії за 2023 рік оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.