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Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Якщо переможе Трамп? Курт Волкер дав надію українцям
У разі перемоги Камали Гарріс на виборах, Курт Волкер зазначив, що вона, ймовірно, продовжить політику Байдена, що, на його думку, не є поганим
фото: reuters.com

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму

Дональд Трамп прагнутиме уникнути поразки України у війні з Росією під час своєї каденції. Про це сказав посол Курт Волкер, Спеціальний представник уряду США з переговорів у справах України (2017-2019), на 10-му Київському Безпековому Форумі для молоді, організованому Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Коли йдеться про Трампа, навколо нього є люди, які потужно підтримують Україну, і звісно, є ті, хто цього не робить. Але їхні мотиви зазвичай особисті. Що ж до самого Трампа, він не хоче провалу. Він не хоче, щоб за його влади Україна зазнала поразки і щоб його зробили за це відповідальним», – сказав Курт Волкер.

Він навів приклад ситуації з Афганістаном, коли Трамп погоджувався з Байденом, що перебування американських військ там не відповідає довгостроковим інтересам США.

«Проте він сам не вивів війська, розуміючи, що це потенційно може стати катастрофою. Він прямо заявляв, що цього не робитиме, і, як ми бачили, виведення військ з Афганістану за Байдена справило не дуже гарне враження. Тому тут так само щодо України: Трамп не хоче, щоб вона програла», – зазначив Волкер.

«Проте є певна динаміка, щоб досягти миру через силу. Трамп часто звинувачує Байдена у слабкості та вважає, що причина війни в Україні – це слабкість Америки. Тому, на його думку, слід знову зробити Америку сильною. Можливо, не одразу після виборів, але Трамп може подзвонити Путіну й вимагати відведення військ, наприклад, до 20 січня. Чи зробить він це – ми не знаємо», – припустив Волкер.

У разі перемоги Камали Гарріс на виборах, Курт Волкер зазначив, що вона, ймовірно, продовжить політику Байдена, що, на його думку, не є поганим.

Посол також додав, що вже зараз варто думати про те, що буде після 2025 року, коли можливе припинення вогню та активних бойових дій. Він припустив, що Північноатлантичний альянс працюватиме над запобіжниками, щоб Росія більше не могла просуватися та починати агресію проти України.

Київський безпековий форум для молоді – це провідна платформа для залучення молодих лідерів до обговорення питань національної безпеки та міжнародних відносин.

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Теги: Курт Волкер росія Дональд Трамп Україна США вибори у США Камала Гарріс

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