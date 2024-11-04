Рятувальники показали наслідки влучання КАБа в Харкові: більше 10 постраждалих

Росіяни випустили ввечері у неділю авіабомби по Харкову

Окупанти вкотре обстріляли Харків ввечері 3 листопада. За інформацією очільника міста Ігора Терехова, росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі. Наразі відомо про 13 постраждалих. Державна служба з надзвичайних ситуацій показала наслідки російського удару.

«Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти», – заявили в ДСНС.

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Наслідки «прильоту» у Харкові Фото: ДСНС

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що відомо вже про 13 постраждалих внаслідок влучання авіаційної бомби у супермаркет.

«Остаточна інформація уточнюється. На місці події працювали підрозділи ДСНС, які обстежили пошкоджені будинки», – підсреслили в ДСНС.

Зауважимо, 1 листопада армія РФ завдала удар двома ракетами по місцю дислокації поліції в Харкові. За попередньою інформацією, ворог атакував ракетами типу С-300/400. Внаслідок удару одна людина загинула, є 46 постраждалих.

Раніше після чергового ракетного удару по Харкову, під час розбору завалів рятувальники знайшли та врятували кота.