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На Сумщині унаслідок російської атаки загинула поетеса Лідія Родителєва-Процик

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В 2007 році у світ вийшла перша збірка ліричних віршів Лідії Родителєвої-Процик «Від серця – до серця»
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, Facebook

Поетеса переїхала до Глухова, сподіваючись знайти безпечний прихисток, але ворожа атака обірвала життя  Лідії Родителєвої-Процик

18 листопада Росія скоїла черговий злочин проти людяності, поціливши дронами у гуртожиток в місті Глухів, що на Сумщині. Унаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей, серед яких поетеса Лідія Родителєва-Процик. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. 

Жінка народилася в селі Пустогород Сумської області. Змалечку надихалася красою природи, оспівуючи її своїх у віршах. Була активною учасницею літературного життя громади.

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Лідія Родителєва-Процик була активною учасницею літературного життя громади
фото: Тамара Привалова, Facebook

В 2007 році у світ вийшла перша збірка ліричних віршів Лідії Родителєвої-Процик «Від серця – до серця», у 2019 – друга книга «Стежками долі».

Збірки поезії Лідії Родителєвої-Процик
Збірки поезії Лідії Родителєвої-Процик
фото: Тамара Привалова, Facebook

Восени цього року Лідія переїхала з прикордонного Пустогорода до Глухова, після того, як її будинок обстріляли росіяни, сподіваючись знайти безпечний прихисток, але ворожа атака обірвала життя поетеси. 

«В бібліотеці планувався її творчий вечір, адже з 2022 року вона не мала можливості приїздити в Глухів. На жаль, тепер ми вже ніколи не почуємо її голос, але ніколи не забудемо про неї. Поезії Лідії Процик є в бібліотеці і будуть завжди звучати на літературних вечорах», – написала керівниця Глужівської публічної бібліотеки Тамара Привалова..

Лідія Родителєва-Процик
Лідія Родителєва-Процик
фото: Тамара Привалова, Facebook

Поезія Родителєвої-Процик повсякчас друкувалася в місцевих газетах та літературних альманахах, а глухівська композиторка Марія Воропай створила декілька пісень на вірші поетеси.

Теги: росія будинок росіяни Міністерство культури обстріл

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Життя

На Сумщині унаслідок російської атаки загинула поетеса Лідія Родителєва-Процик
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