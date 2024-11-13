Яка позиція щодо України нового лідера республіканців у Сенаті США

Сенатор Джон Тун був одним з тих, хто голосував за додаткове фінансування у квітні

У Сенаті Джон Тун послідовно висловлювався на підтримку України

Новим лідером республіканської більшості в Сенаті став сенатор Джон Тун з Південної Дакоти. У Сенаті він послідовно висловлювався на підтримку України. Про це повідомив у соцмережі Остап Яриш – український журналіст, який працює в США.

«Новий лідер республіканської більшості в Сенаті – сенатор Джон Тун з Південної Дакоти. У Сенаті він послідовно висловлювався на підтримку України і був одним з тих, хто голосував за додаткове фінансування у квітні», – зазначив Яриш.

За інформацією The Hill, Тун у минулому мав непрості стосунки з обраним президентом США. Зокрема, у 2020 році він переконував колег по партії протистояти спробам союзників Трампа заблокувати визнання переможцем виборів Джо Байдена, через що його критикував особисто Дональд Трамп.

Останніми місяцями Сенатор Тун, за інформацією The Hill, намагався налагодити суперечки з Трампом, відвідавши його будинок у Мар-а-Лаго в березні.

Видання також підтверджує, що сенатор Джон Тун підтримував Україну. Зокрема, у березні говорив, що «Америка не може самоусунутись зі світової арени» під час обговорення надання допомоги Україні.

Нагадаємо, республіканці верхньої палати Конгресу США обрали новим партійним лідером сенатора Джона Туна, який замінить на цій позиції Мітча Макконнелла та очолить республіканську більшість у верхній палаті на початку наступного року.

Із 2019 року Тун обіймав посаду республіканського партійного організатора в Сенаті, що вважається другим за рангом місцем у партійній ієрархії. Він також брав на себе керівництво партією в Сенаті після того, як у 2023 році Мітч Макконнелл отримав струс мозку в результаті падіння.

Голосування за обрання нового партійного лідера проводилося в два етапи. У першому турі, крім Туна й Корніна, участь брав сенатор Рік Скотт, однак він вибув після того, як отримав найменшу кількість голосів.