Нардепка від «слуг народу» Анна Колісник з травня чекала, поки колеги відпустять її на волю

Верховна Рада припинила повноваження депутатки Анни Колісник зі «Слуги народу»

Верховна Рада України сьогодні достроково припинила повноваження народної депутатки від фракції «Слуга народу» Анни Колісник. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, уточнивши, що рішення підтримали 262 народні обранці, пише «Главком».

«Рада достроково припинила повноваження депутатки Анни Колісник. За – 262», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Анна Колісник, обрана до парламенту за списком «Слуги народу» (№94), подала заяву про складання депутатських повноважень ще у травні 2025 року, але її розгляд затягнувся на кілька місяців.

Нагадаємо, замість Колісник до фракції має зайти наступний у списку кандидат – Дмитро Слинько (№151), колишній журналіст та ексредактор партійної газети. Затягування з позбавленням мандата Колісник було пов’язане з тим, що одразу кілька кандидатів, що стоять у виборчому списку за Слиньком та можуть далі зайти у Раду, виявилися особами, тісно пов’язаними з нині опальним Андрієм Богданом.

Як відомо, після того, як навесні Колісник вирішила, що її набридло бути депутаткою, фракція «Слуга народу» зіткнулася з проблемою. Наступні кандидати у виборчому списку, які потенційно могли додатися до фракції, виявилися «бомбою сповільненої дії». В списки «слуг» на старті каденції Зеленського змогли потрапити особи, тісно пов’язані з нині опальним Андрієм Богданом. Тепер у провладній фракції вирішили не ризикувати та доклали зусиль для нейтралізації потенційно небезпечних кадрів.

Не є таємницею, що список пропрезидентської сили у 2019 році формувався буквально на коліні, до нього поспіхом записувалися знайомі та знайомі знайомих ключових осіб з оточення нового президента. А приголомшливий та неочікувано високий результат призвів до того, що нардепами стали люди, які були занесені в партійний список просто «для кількості». Нагадаємо, загалом за пропорційною системою у 2019-му «слугам» вдалося провести 124 народних депутати, більшість з яких вперше один одного бачили.