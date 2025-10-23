Головна Країна Політика
Нардеп від «Довіри» нецензурно вилаявся з трибуни Ради (відео)

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Нардеп від «Довіри» нецензурно вилаявся з трибуни Ради (відео)
Народний депутат нецензурно висловився з трибуни Верховної Ради
скріншот з парламентської трансляції «Рада»

Інцидент трапився під час засідання парламенту, коли народному депутату від групи «Довіра» не надали слова для виступу

У Верховній Раді стався черговий емоційний інцидент: народний депутат України Олександр Сухов (депутатська група «Довіра») не стримав емоцій і виматюкався просто в залі засідань, коли йому не надали можливість виступити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію телеканалу «Рада».

Під час пленарного засідання Верховної Ради України народний депутат Олександр Сухов висловив своє обурення після того, як йому не дали слова для виступу. 

«Бл*ть, не дали виступити! Не дали виступити, с*ки», – вирвалося з уст нардепа.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

t.co

Раніше народні депутати Олексій Гончаренко та глава комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев влаштували штовханину в парламенті. Це сталося після того, як Гончаренко заявив, що заблокує трибуну через порушення регламенту під час голосування за «соєво-ріпакові» правки у складі законопроєкту №13157.

Також 31 липня народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко показав непристойний жест під час засідання Ради.

Теги: Верховна Рада депутат мікрофон

