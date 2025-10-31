На Закарпатті мобілізований протаранив шлагбаум на кордоні та втік в ЄС (відео)

Водій протаранив обидва шлагбауми в пункті пропуску та потрапив на територію Угорщини

Водій пошкодив два шлагбаума та травмував прикордонника

У четвер, 30 жовтня, в Закарпатській області чоловік проїхав на авто з великою швидкістю через два закриті шлагбауми пункту пропуску та травмував прикордонника. У результаті водій перетнув кордон України з Угорщиною та втік. Даний інцидент підтвердила та прокоментувала речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Про це пише «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

За словами Лесі Федорової, цей інцидент стався в пункті пропуску «Велика Паладь». «На шаленій швидкості водій протаранив обидва шлагбауми в пункті пропуску та потрапив на територію Угорщини. Унаслідок дій водія був травмований військовослужбовець, який ніс службу в прикордонному наряді», – зазначила речниця.

У мережі також з’явилася інформація, що за кермом автомобіля, який протаранив пропускний пункт був 38-річний Едуард Пуканич, родом із села Велика Бакта Берегівського району. Про це у своєму Telegram-каналі з власних джерел повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Він стверджує, що Едуард Пуканич був мобілізований, а до цього працював адвокатом. «До мобілізації був адвокатом, а 23 червня 2025 року призваний до ЗСУ. Зараз служить у військовій частині А-3211, 355 навчального механізованого полку», – написав депутат.

У виданні зазначається, що наразі керівник 27 прикордонного загону призначив службове розслідування, також про цей інцидент повідомили угорську прикордонну службу. До Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено дані про злочин, який передбачає ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовця).

Раніше «Главком» повідомляв про те, як львів’янин намагався незаконно ввезти рідини для електронних сигарет на понад 12 млн грн. Слідство встановило, що чоловік спробував незаконно перемістити через кордон понад 19 тисяч одиниць рідин для електронних сигарет.