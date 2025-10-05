Головна Спорт Скотч. Спорт
Титулована українська легкоатлетка у милому відео розсекретила стать майбутньої дитини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Титулована українська легкоатлетка у милому відео розсекретила стать майбутньої дитини
Марина та Михайло дізналися стать своєї дитини
фото: скріншот із відео

«Словами не описати ці емоції. Ми чекаємо на тебе», – написала спортсменка

Легкоатлетка Марина Бех та її чоловік, плавець Михайло Романчук, які очікують на первістка, оголосили стать дитини. Як інформує «Главком», милим відео Марина поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Марина та Михайло стоять на причалі, а позаду них «вибухає» рожевий дим. У спортсменів народиться донька.

«Словами не описати ці емоції. Ми чекаємо на тебе», – написала спортсменка.

У коментарях пару привітали та побажали щасливого батьківства.

Раніше 30-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у довжину та потрійному стрибку, Марина Бех-Романчук повідомила про свою вагітність

«1+1=3. Стільки сліз, лікарів та зусиль, але ми вірили і мріяли. Коли здалось, що весь світ зруйновано і в нашому житті не залишилось нічого прекрасного, ми за декілька днів дізнаємось про тебе. Цей шлях був важким, але ми з нетерпінням чекаємо на наше янголятко», – написала Марина Бех-Романчук в Isntagram.

Чоловіком Марини є дворазовий призер Олімпіади-2020 з плавання Михайло Романчук.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук була дискваліфікована Athletics Integrity Unit на чотири роки через вживання допінгу.

