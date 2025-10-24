Головна Скотч Життя
Народна артистка про мовну ситуацію: Наша «лагідна українізація» є аж надто лагідною

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Марія Бурмака все творче життя утверджує українську мову в музиці та медійному просторі
фото: Марія Бурмака/Facebook

Марія Бурмака: «У людей стільки аргументації на користь російської мови, що це відверто лякає»

Народна артистка Марія Бурмака в інтерв'ю «Главкому» поділилася спостереженнями щодо мовної ситуації в Києві та Україні загалом.

Бурмака зазначила, що, попри війну та спроби переходу на українську, багато людей, включно з журналістами та музикантами, повертаються до російської мови і активно відстоюють своє право не змінювати мовну практику.

«Як на мене, і раніше було багато російської мови, і зараз її не бракує також. Хоча я, в принципі, ставлюся з розумінням до того, що переселенці зі сходу країни мову тільки вчать. Але я от що помітила: ті, хто на початку війни перейшов на українську, зараз повернулися до російської. І це стосується й журналістів та музикантів в тому числі. При цьому всі, хто зробив такий перехід, досить агресивно відстоюють своє право говорити російською», – зазначила артистка.

За словами Бурмаки, її тривожить аргументація, яку наводять на користь російської мови, зокрема вислови на кшталт «рускій язик на вас не нападав». 

«Але ж якраз «рускій язик» на нас і напав, тому що Путін сказав, що там, де цей самий «язик», там і Росія… Я завжди намагаюся бути поміркованою і не педалювати конфліктну ситуацію, але бувають випадки, коли я не буду мовчати. Коли нападають на українську мову, на українство, на мою державу – промовчати я не можу. Я досить часто бувала єдиною україномовною людиною серед музикантів і я звикла бути толерантною, бо думала, що спілкуючись українською, я навертаю оточуючих на свій шлях. Виявилося, що це не так», – сказала Марія.

Вона зазначила, що довго намагалася бути толерантною та вести людей до української мови прикладом, але реалії показали протилежне.

«Виявилося, що наша «лагідна українізація» є аж надто лагідною, тоді як російськомовна сторона залишається агресивною і нахабною. І їй плювати на те, що за кордоном таких людей не пов’язують з Україною, бо від них не чують української мови. Їх ідентифікують як росіян, і оцих літніх жінок, з якими, я, звісно ж, не стала воювати, так само…» – констатувала артистка.

Також Бурмака розповіла, чим завершився епізод у потязі, коли дві похили жінки розмовляли російською та не звернули увагу на її зауваження.

«Я відчула, що мене вдарили у найбільш болюче місце. Була ніч, і я просто вийшла у тамбур, і дала там волю сльозам. Описала цю ситуацію у себе на Фейсбуці, а на ранок прочитала, що Марія Бурмака «обматюкала старушєк». Хоча нічого подібного не було. Буває, що я не цураюсь міцного слівця, але не в цьому випадку, коли напроти мене сидять дві людини у віці, яких вже не зміниш і не переробиш», – розповіла Марія.

Нагадаємо, народна артистка України Марія Бурмака поділилася емоційною історією про неприємну поїздку потягом, яка закінчилася для неї сльозами.

У своєму дописі вона розповіла, що опинилася в одному купе з двома жінками похилого віку, які розмовляли російською мовою та обговорювали класичну літературу, зокрема Достоєвського.

«Сіла в поїзд. Зі мною в купе дві женщіни під 70. Русскій язик, чай, манери, Достоєвський і ця вся херня. Я їм кажу: ну як ви можете, ракети ж і на вас летять. А вони мені: «рускій язик на вас не нападал». Плачу в тамбурі. Так мені боляче. От і вся розмова. Не знаю, як бути із цим», – написала Бурмака.

