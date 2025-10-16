Скандал у мовній школі у Києві: керівниця назвала батьків «нацистами»

У Helen Doron відреагували на інцидент. Олену Серебрякову вже усунуто від управління навчальним центром

Мовна омбудсменка Олена Івановська відреагувала на скандал, назвавши випадок абсолютно неприйнятним

У Києві спалахнув скандал навколо франшизи мовної школи Helen Doron. Власниця одного з відділень Олена Серебрякова назвала батьків дітей «нацистами» після прохання не розмовляти з учнями російською мовою. Керівництво міжнародної мережі відреагувало на інцидент і усунуло Серебрякову від управління навчальним центром. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мами одного з учнів франшизи Олени Корусь, керівництва Helen Doron Ukraine та мовної омбудсменки.

«Курси – франшиза офіційна позиція в них нормальна, формат навчання мені подобається, дитині теж. Це Helen Doron по вулиці Здановської. Але вчора я посперечалася із власницею відділення, в яке ми ходимо», – зазначила Олена.

За словами жінки, раніше власниці франшизи у Києві не було, адже вона з чоловіком протягом останніх чотирьох років перебувала в Іспанії. Та, повернувшись в Україну, за словами матері учня, Серебрякова разом з чоловіком почали «наводити порядки», після чого звільнилися обидві адміністраторки школи да декілька вчителів. Корусь додала, що Серебрякова та її чоловік розмовляли російською з «яскраво вираженим московським акцентом».

Олена розповіла, що під час одного з уроків у клас до дітей зайшли керівниця франшизи та почала говорити до дітей російською мовою: «Вас на камеру видно, ваші батьки побачать, як ви себе тут поводите». Коли керівниця зачинила двері, мама учня зауважила, що частина дітей не розуміє російську. У відповідь на це Серебрякова сказала: «Нічого не знаю, все вони прекрасно зрозуміли».

У свою чергу мама учня наголосила, що школа – це публічний простір, розмовляючи російською мовою, керівниця порушує закон України про використання державної мови. На це у відповідь почула, що це її школа і її особистий простір та отримала пропозицію піти зі школи та навчання.

«Далі я пояснювала, що вони мають дотримуватися законодавства і навіть якщо це її школа, то вона працює в Україні і тут діють українські закони, якщо вона не в курсі. Тим більше, зараз війна з росіянами і це як мінімум – неприємно. Вона розповідала, що поф*г, що гроші поверне, і ще щось про те, що наших дітей ще дресирувати треба», – розповіла Олена.

Далі, за словами Корусь, до діалогу підключилася ще одна мама, яка теж просила не говорити з її дитиною російською, яку її син не розуміє, після чого керівниця франшизи назвала батьків дітей «нацистами».

Керівниця щколи почала кричати, що вона 25 років тут живе, а мами «нічого не розуміють». Жінки нагадали керівниці школи, що є інстанції, які можуть пояснити їй суть законодавства.

Після цього, за словами мами учня, вийшов чоловік керівниці, який просив її зайти у кабінет, щоб зупинити суперечку, але не вибачився за скандал, який влаштувала його дружина.

Олена додала, що дізналася, що Серебрякова раніше зневажливо висловлювалася про українських військових.

Мама учня мовної школи Helen Doron у Києві розповіла про інцидент з керівницею закладу скриншот

Реакція керівництва Helen Doron

У Helen Doron відреагували на інцидент, який Олена Корусь висвітлила 9 жовтня та зазначили, що Олену Серебрякову усунено від управління навчальним центром.

«Їй заборонено комунікувати з батьками та студентами. Розпочато процес офіційного розірвання договору франшизи. Ми дякуємо всім родинам, які довіряють Helen Doron English, і запевняємо, що освітній процес у цьому районі буде продовжено – під керівництвом нової команди, яка поділяє справжні цінності нашої міжнародної спільноти», – повідомили у Helen Doron.

Також у мовній школі подякували батькам та учням, які звернули увагу на інцидент та зазначили, що поведінка Серебрякової є абсолютно неприйнятною, суперечить етичним, професійним і комунікаційним стандартам Helen Doron English, а також цінностям нашої компанії в Україні

Реакція керівництва Helen Doron Ukraine на скандал у київській школі скриншот

Реакція мовної омбудсменки

Мовна омбудсменка Олена Івановська назвала випадок абсолютно неприйнятним. За її словами, в умовах війни такі висловлювання викликають «тотальне неприйняття», адже дітей«за батьківські гроші русифікують і надають неякісну освітню послугу». Вона наголосила, що це порушення не лише мовного законодавства, а й «усіх норм педагогічної та людської моралі».

Представники секретаріату омбудсмена вже зв’язалися з Оленою Корусь, аби перевірити, як працює мережа Helen Doron в Україні та чи траплялися подібні інциденти раніше.

Олена Івановська закликала українських батьків бути пильними та не боятися розповідати про випадки порушення мовних прав.

«Батьки мають цікавитися, як відбувається освітній процес. І мовне питання не має бути останнім», – підкреслила Уповноважена із захисту державної мови.

Івановська додала, що останні соціологічні опитування свідчать про зростання російського компоненту в освітньому просторі, тому важливо відстоювати право дітей на навчання українською мовою.

Нагадаємо, уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася із закликом до Верховної Ради ухвалити урядовий законопроєкт щодо Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Він передбачає виключення російської з переліку мов, що потребують підтримки та особливого захисту.