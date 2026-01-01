Абу-Дабі встановив світовий рекорд із феєрверком, що тривав більше години

В Абу-Дабі на фестивалі Sheikh Zayed Festival відбулося грандіозне шоу, яке увійшло до Книги рекордів Гіннеса

В Абу-Дабі на фестивалі Sheikh Zayed Festival відбулося грандіозне шоу, яке увійшло до Книги рекордів Гіннеса як найдовший феєрверк у світі – його тривалість склала 62 хвилини безперервного шоу. Про це повідомляє thenationalnews, пише «Главком».

Святкування нового 2026 року також включало аерошоу за участю 6 500 дронів, яке стало ще одним рекордом – за найбільшу кількість дронів, задіяних у синхронному виступі.

Подивитися неймовірне видовище зібралися тисячі глядачів з усього ОАЕ та інших країн. Організатори фестивалю підкреслили, що подія відображає прагнення ОАЕ бути лідером у сфері розваг та інноваційних технологій.

