Абу-Дабі встановив світовий рекорд із феєрверком, що тривав більше години

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Абу-Дабі на фестивалі Sheikh Zayed Festival відбулося грандіозне шоу, яке увійшло до Книги рекордів Гіннеса
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Подивитися неймовірне видовище зібралися тисячі глядачів з усього ОАЕ та інших країн

В Абу-Дабі на фестивалі Sheikh Zayed Festival відбулося грандіозне шоу, яке увійшло до Книги рекордів Гіннеса як найдовший феєрверк у світі – його тривалість склала 62 хвилини безперервного шоу. Про це повідомляє thenationalnews, пише «Главком».

Святкування нового 2026 року також включало аерошоу за участю 6 500 дронів, яке стало ще одним рекордом – за найбільшу кількість дронів, задіяних у синхронному виступі.

Подивитися неймовірне видовище зібралися тисячі глядачів з усього ОАЕ та інших країн. Організатори фестивалю підкреслили, що подія відображає прагнення ОАЕ бути лідером у сфері розваг та інноваційних технологій.

Нагадаємо, у місті Білефельд (Німеччина) напередодні Нового року загинули двоє 18-річних юнаків через саморобні феєрверки. 

Теги: рекорд ОАЕ новорічні свята

