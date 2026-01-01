Як повернути звичку читати у дорослому віці: поради психологів

Знову почати читати для задоволення цілком реально, слід лише знати декілька правил

У сучасному світі дорослі все частіше відмовляються від книг. Брак часу, виснаження на роботі та звичка «залипати» у соцмережах витісняють літературу з нашого життя. Як повідомляє The Associated Press, частка дорослих, які читають для власного задоволення, катастрофічно впала: у США цей показник знизився з 28% у 2004 році до лише 16% у 2023-му, пише «Главком».

Проте психологи наголошують: повернути любов до читання можна в будь-якому віці, і це критично важливо для ментального здоров'я.

Основними бар'єрами стають:

Цифрова втома: Соцмережі пропонують швидкий дофамін, з яким книзі важко конкурувати.

Шкільна травма: Негативний досвід із примусовим вивченням класики відбиває бажання брати книгу до рук.

Високі очікування: Спроба одразу почати зі складної наукової літератури замість відпочинку.

Як можна відновити звичку:

Обирайте те, що подобається, а не те, що «треба». Головна помилка – орієнтуватися на списки «100 обов'язкових книг». Якщо вам подобаються детективні серіали – купіть детектив. Читання має приносити задоволення, а не перетворюватися на роботу.

Головна помилка – орієнтуватися на списки «100 обов'язкових книг». Якщо вам подобаються детективні серіали – купіть детектив. Читання має приносити задоволення, а не перетворюватися на роботу. Правило 10 хвилин. Не намагайтеся прочитати 50 сторінок за раз. Вбудовуйте читання у свій графік: 5-10 хвилин перед сном, в обідню перерву або у транспорті створюють стійку нейронну звичку.

Не намагайтеся прочитати 50 сторінок за раз. Вбудовуйте читання у свій графік: 5-10 хвилин перед сном, в обідню перерву або у транспорті створюють стійку нейронну звичку. Змініть формат . Якщо паперова книга здається заважкою, спробуйте аудіокниги: це ідеально для прогулянок або прибирання. Електронні книги зручно читати в дорозі з телефона або планшетата.

. Якщо паперова книга здається заважкою, спробуйте аудіокниги: це ідеально для прогулянок або прибирання. Електронні книги зручно читати в дорозі з телефона або планшетата. Створіть «зону без гаджетів». Телефон – головний ворог концентрації. Навіть якщо він просто лежить екраном догори поруч, мозок відволікається. Приберіть смартфон в іншу кімнату хоча б на 15 хвилин читання.

Телефон – головний ворог концентрації. Навіть якщо він просто лежить екраном догори поруч, мозок відволікається. Приберіть смартфон в іншу кімнату хоча б на 15 хвилин читання. Не бійтеся кидати нецікаве. Психологи радять: якщо книга «не йде» – закривайте її. Читання не має бути обов’язком. Відчуття задоволення – це єдина умова, за якої звичка залишиться з вами надовго.

Дослідження підтверджують, що регулярне читання: знижує рівень стресу ефективніше за музику або прогулянки, розвиває емпатію та здатність розуміти інших, покращує когнітивні функції та креативне мислення. Зрештою, головне – не кількість прочитаних сторінок, а якість вашого відпочинку та емоційне відновлення.

До слова, останні дослідження вказують на значне зростання інтересу зумерів до окремих видів жанрової літератури, які отримали жартівливу назву «бонкбастери». Нові дані показують, що 42% жінок з поколінь Z і міленіалів сьогодні купують більше так званих «корсетних романів» за останні п'ять років.