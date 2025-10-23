Тепер у паперових паспортах інформацію дублюватимуть лише українською – відповідну постанову ухвалили 23 жовтня

Верховна Рада змінила правила оформлення паспортів зразка 1994 року: записи у документах тепер робитимуть виключно державною мовою, без дублювання російською. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову №13369.

23 жовтня народні депутати ухвалили постанову №13369, яка регулює порядок заповнення паперових паспортів. Зміни стосуються випадків, коли громадянам замість ID-картки оформлюють паспорт у формі книжечки – документ можна отримати наразі лише за рішенням суду.

У пояснювальній записці зазначено, що постанова узгоджує правила для паперових паспортів із законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Як зазначають автори постанови: «В умовах російсько-української війни державна мова стала одним із головних символів єдності, незламності та боротьби нашого народу за перемогу, незалежність і гідне майбутнє. Приведення законодавства у відповідність до Закону України 'Про забезпечення функціонування української мови як державної' є важливим кроком для забезпечення функціонування української мови та зміцнення національної ідентичності».

Нагадаємо, що за словами Володимира Зеленського, будь-які заяви щодо нібито офіційного статусу російської мови в Україні не відповідають дійсності і не мають жодних юридичних підстав. Президент підкреслив, що в Україні є лише одна державна мова – українська.

Найвідоміший вчитель фізики та інформатики пояснив, що підлітки часто слухають російські пісні не через симпатію до культури країни-агресора, а через звичку та доступність музики у соціальних мережах та стрімінгових сервісах. «Молодь не слухає російське як протест, а просто через звичку», – зазначив Циганков. Вчитель наголосив, що важливо не забороняти музику, а розмовляти з підлітками відкрито, пояснювати контекст і вплив культурного контенту країни-агресора, щоб формувати критичне мислення та свідомий вибір.

За даними дослідження рекрутингового порталу Work.ua, український ринок праці майже повністю перейшов на українську мову. Якщо в жовтні 2022 року українською мовою було складено 84% вакансій, то до жовтня 2023 року цей показник зріс до 95%. У вересні 2024 року україномовні пропозиції становили вже 97%, тоді як російською написано лише 1,5% вакансій, що експерти називають історичним мінімумом.